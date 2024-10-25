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Galaxy S20 FE için Ekim ayı güncellemesi çıktı: 42 güvenlik açığı kapatıldı!

42 güvenlik açığını kapatan ekim ayı güncellemesi, uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S20 FE için yayınlandı.

Haber Merkezi
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Galaxy S20 FE için Ekim ayı güncellemesi çıktı: 42 güvenlik açığı kapatıldı!
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Samsung, aylık güncellemelerini desteklenen telefon ve tabletleri için yayınlamaya devam ediyor. Şirketin yeni modelleri geçtiğimiz haftalarda ekim ayı güncellemesini alırken, Galaxy S20 FE için de beklenen bu güncelleme çıkış yaptı.

Ekim ayı güvenlik yaması 42 güvenlik açığını kapatırken, kullanıcılar için oldukça önemli bir güncelleme olarak geliyor. Sammobile’ın haberine göre güncelleme şu an Kore ve Avrupa’da indirilebilir. , birkaç gün içinde tüm ülkelerdeki S20 FE kullanıcılarına da kademeler halinde sunulmuş olacak.

Galaxy S20 FE için Ekim 2024 güncellemesi 5G varyantına sunuluyor ve G781NKSS9GXJ1 yapı numarasıyla geliyor.

Avrupa'da, güncelleme hem 4G hem de 5G varyantları için mevcut ve FXJ3 veya HXJ3 karakterleriyle biten yapı numarası ile geldi. .

Güncellemeyi Galaxy S20 FE modeline yüklemek için, Ayarlar “ Yazılım güncelleme ” İndir ve yükle bölümüne gidin. Hepsi bu kadar!

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