Galaxy S26 öncesi Samsung’dan müjde: 3 telefon için sürpriz güncelleme

25 Şubat’ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy S26 serisini piyasaya sürecek.

Yeni amiral gemisi telefonlar yazılım-yapay zeka tarafında önemli yükseltmeler ile gelecek. Ayrıca Samsung, sadece S26 Ultra’ya özel yeni gizlilik ekranını da hayata geçirecek. Bu ekran, günümüzde hayalet ekran gören cam aksesuarların yerini alacak.

Öte yandan lansmana sayılı günler kalırken Samsung, yeni arayüz güncellemesi One UI 8.5’i de bu etkinlik sonrası resmi olarak yayınlayacak.

Şu anda testler devam ederken, S26 tanıtımı öncesi Galaxy S25 serisinin tamamı One UI 8.5 Beta 5 güncellemesini aldı.

Teknoloji basınından Sammobile’de yer alan habere göre Galaxy S25 serisi, Android 16 QPR2’yi tabanlı beşinci beta güncellemesine kavuştu. Söz konusu güncelleme ilk olarak Hindistan, daha sonra Avrupa ve son olarak İngiltere ile Amerika’da kullanıma sunuldu.

Bu yazılım yaklaşık 547,48 MB boyutunda ve S93xU1UEU7ZZAN yapı numarasıyla geliyor. Samsung’a göre bu güncelleme Bixby sürüm güncellemesi dışında başka bir şey sunmuyor.

Beta programına kayıtlı kullanıcılar Ayarlar - Yazılım Güncellemesi - İndir ve Yükle seçeneklerinden indirebilirsiniz.

One UI 8.5 güncellemesi, Galaxy S26 ailesiyle birlikte resmiyet kazanacak.

Galaxy S Serisi

-Galaxy S25 FE

-Galaxy S25

-Galaxy S25+

-Galaxy S25 Ultra

-Galaxy S25 Edge

-Galaxy S24 Ultra

-Galaxy S24+

-Galaxy S24

-Galaxy S24 FE

-Galaxy S23 Ultra

-Galaxy S23+

-Galaxy S23

-Galaxy S23 FE

-Galaxy S22 Ultra

-Galaxy S22+

-Galaxy S22

-Galaxy S21 FE

-Galaxy Z Serisi

-Galaxy Z Fold 7

-Galaxy Z Fold Özel Sürüm

-Galaxy Z Fold 6

-Galaxy Z Fold 5

-Galaxy Z Flip 7

-Galaxy Z Flip 6

-Galaxy Z Flip 5

-Galaxy Z Fold 4

-Galaxy Z Flip 4

-Galaxy A Serisi

-Galaxy A73

-Galaxy A56

-Galaxy A55

-Galaxy A54

-Galaxy A53

-Galaxy A36

-Galaxy A35

-Galaxy A34

-Galaxy A33

-Galaxy A26

-Galaxy A25

-Galaxy A24

-Galaxy A15 (LTE+5G)

-Galaxy A16 (LTE+5G)

-Galaxy A06 (LTE+5G)

-Galaxy A17 (LTE+5G)

Galaxy Tab Serisi

-Galaxy Tab S10+

-Galaxy Tab S10 Ultra

-Galaxy Tab S10 FE

-Galaxy Tab S10 FE+

-Galaxy Tab S9 FE+

-Galaxy Tab S9 FE

-Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

-Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

-Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

-Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

-Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

-Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

-Galaxy Tab A9

-Galaxy Tab A9+

-Galaxy Tab A11

-Galaxy Tab S6 Lite (2024)

-Galaxy Tab Active 5

-Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy F Serisi

-Galaxy F56

-Galaxy F55

-Galaxy F54

-Galaxy F34

-Galaxy F16

-Galaxy F15

-Galaxy F06

-Galaxy F36

Galaxy M Serisi

-Galaxy M56

-Galaxy M55s

-Galaxy M55

-Galaxy M54

-Galaxy M34

-Galaxy M53

-Galaxy M33

-Galaxy M16

-Galaxy M15

-Galaxy M06

Galaxy XCover Serisi

-Galaxy XCover 6 Pro

-Galaxy XCover 7

-Galaxy XCover 7 Pro