Gamescom 2023, dijital oyun fuarı açıldı

Köln fuar merkezinde açılan ve dünyanın en ünlü dijital oyun markalarının katıldığı fuarda, Türkiye 24 firmayla temsil ediliyor.

Türkiye'den fuara katılımın organizasyonunu yapan bir firmanın Genel Müdürü Kenan Onak, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 11 olan firma sayısının bu yıl 24'e çıktığını ve fuara çok önem verdiklerini söyledi.

Onak, Türk oyun firmalarına yapılan yatırımlarla son yıllarda dünyada söz sahibi olduklarını ifade ederek, "Türkiye oyun sektöründe dünyada şu an ilk 5'te ve oyun sektörü giderek büyüyor. Bu sektöre çok ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye'nin bu anlamda dünyada ihracat olarak çok ciddi bir katma değer sağlayacağını öngördük. Bu anlamda oyun fuarlarına yatırım yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yapacağı fuar, 27 Ağustos'a kadar sürecek.