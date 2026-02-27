Gece 1 ile 4 arasına dikkat! iPhone’da garip hata, bilim-kurgu filmi gerçek oldu

iPhone’un iOS 26 güncellemesindeki sorunları bitmek bilmezken, bu kez bilim-kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

Apple’ın son işletim sistemi güncellemesi iOS 26, çok sayıda yeni özellik getirirken aynı zamanda bir o kadar kullanıcı deneyimini kötü etkiledi. Yaşanan performans sorunlarının yanı sıra pil tüketimi de arttı. Ama tek sıkıntı sadece bunlardan ibaret değil.

Son günlerde bazı iPhone kullanıcıları, gece yarısı 1-4 arasında telefonlarının kendi kendine arama yaptığını bildirdi. Öyle ki, yaşanan bu hata dünya çapında pek çok iPhone kullanıcısını etkiliyor.

iPhone’un gece yarısı başka birilerini kendi kendine araması kullanıcılar arasında paniğe neden oldu. Bunun yanında Apple müşteri hizmeti de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Apple müşteri hizmeti, sorunun doğruluğunu kabul etti. iOS 26 işletim sisteminden kaynaklanan bir hata olduğu belirtilirken, kullanıcıların daha yeni olan iOS 26.3 güncellemesini yüklemeleri konusunda tavsiyede bulunuldu.

Ayarlar → Genel → Yazılım Güncellemesi'ni açın. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan iOS 26.3 ve üzeri bir sürüme geçiş yapın.