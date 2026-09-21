BSH Türkiye "Geleceği Kodlayanlar" programıyla ideathon düzenleyecek

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BSH Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya" temasıyla gerçekleştirilecek ideathonda öğrenciler, beyaz eşyaların üretimden kullanıma, bakım ve onarımdan geri dönüşüme uzanan yaşam döngüsündeki sürdürülebilirlik konularına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirecek.

Türkiye'nin dört bir yanından 40 lise öğrencisini, beyaz eşya sektörünün sürdürülebilirlik konularında yenilikçi fikirler üretmeye davet eden yarışmada başvurular, 4 Ekim'e kadar alınacak. Katılımcılar, ideathon öncesinde 14 Ekim Çarşamba günü çevrim içi gerçekleştirilecek "Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" etkinliğine katılacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yarışmaya kabul edilen öğrenciler, eğitimler, atölye çalışmaları ve mentörlük oturumlarıyla fikirlerini geliştirerek, final sunumuna hazırlanacak. Program sonunda jüri değerlendirmesiyle seçilen projelerin sahipleri, BSH markalarına ait küçük ev aletleriyle ödüllendirilecek.

İki aşamadan oluşacak

İdeathon, iki aşamadan oluşacak ve ilk aşamasında öğrenciler, problem tanıma ve çözüm haritalandırma, sunum teknikleri, ileri prompt teknikleri ve takım çalışması gibi konularda atölyelere katılacak. Atölyelerin ardından öğrenciler, ekipleriyle fikir geliştirme oturumunda beyaz eşya sektöründe sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerileri üzerinde çalışacak. Bu aşamanın sonunda ekipler, belirlediği problem ve çözüm önerisini mentorların desteğiyle geliştirerek, projeye dönüştürecek. Organizasyonun ikinci aşamasında ise katılımcılar, projelerini jüriye sunarak, fikirlerini paylaşma, geliştirme ve hayata geçirme konusunda deneyim kazanacak.

Programa, örgün eğitimdeki lise öğrencileri bireysel ya da grup olarak başvurabilecek ve katılımcılar, 3 veya 4'er kişilik ekipler oluşturabilecek. Bireysel katılımcılar ise ideathon sürecinde ayrıca gruplandırılacak. Program kapsamında en fazla 40 öğrenci ve 12 grup kabul edilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin Geleceği Kodlayanlar programına katılımı ve ekip çalışmasına yatkınlığı dikkate alınacak. Programa katılabilmek için öğrencilerin Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik atölyesine katılması ve değerlendirme formunu tamamlaması gerekiyor. Sınırlı kontenjana sahip süreçte, Geleceği Kodlayanlar atölyesine katılan öğrencilere öncelik verilecek.