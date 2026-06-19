Geleceğin iş gücü mü, kalıcı kriz mi? Yapay zeka işsizliği tetikler mi?

Teknolojik ilerleme, tarih boyunca üretim süreçlerini radikal bir biçimde dönüştürürken istihdam yapısını da eş zamanlı olarak yeniden şekillendirdi. Ancak günümüzde yaşanan dijital devrim, geçmişteki sanayi atılımlarından çok daha farklı, hızlı ve derin bir yapısal dönüşümü küresel ekonominin gündemine taşıyor. Yapay zeka sistemlerinin ve gelişmiş makine öğrenmesi algoritmalarının üretim hatlarından yönetim kademelerine kadar her alana entegre edilmesi, insan emeğinin ekonomideki geleneksel rolünü yeniden tanımlıyor. Bu durum, bir yandan şirketlerin operasyonel maliyetlerini düşürüp karlılık oranlarını yukarı çekerken, diğer yandan kitlesel istihdam pazarlarında kalıcı bir daralma ve yapısal işsizlik riskini büyütüyor.

Beyaz yakalı istihdamında yeni otomasyon dalgası

Geçmiş yüzyıllardaki otomasyon dalgaları ağırlıklı olarak kas gücüne dayanan, rutin ve fiziksel iş kollarını tasfiye ederek insan gücünü daha nitelikli zihinsel alanlara yönlendirmişti. Modern yapay zeka modelleri ise bu tarihsel döngüyü kırarak doğrudan yüksek öğrenim görmüş, nitelikli beyaz yakalı iş gücünün ikame edilmesine yol açıyor. Veri analizi, finansal raporlama, temel kod yazımı, hukuki metin taramaları ve hatta yaratıcı içerik üretimi gibi alanlar, insan çalışanlara kıyasla çok daha hızlı ve maliyetsiz bir şekilde algoritmalar tarafından yürütülebiliyor. Bu durum, ofis içi istihdamın omurgasını oluşturan orta düzey profesyonellerin iş güvencesini sarsarken, eğitimli nüfusun istihdama katılım kanallarını da ciddi şekilde tıkıyor.

Gelir dağılımında kutuplaşma ve orta sınıfın erimesi tehlikesi

Üretim süreçlerinde insan emeğinin payının azalarak dijital sermayenin payının artması, küresel ölçekte gelir adaletsizliğini besleyen en büyük yapısal dinamiklerden biri haline geliyor. Teknolojik dönüşümün yarattığı muazzam katma değer, üretimi yöneten kısıtlı bir sermaye grubunun ve üst düzey teknoloji geliştiricilerinin elinde toplanırken, geniş halk kitlelerinin ekonomik pazarlık gücü zayıflıyor. Orta düzey beceri gerektiren iş kollarının ortadan kalkmasıyla birlikte iş gücü piyasası iki uç noktada kutuplaşma eğilimi gösteriyor: Çok yüksek gelirli dar bir teknoloji eliti ve çok düşük ücretlerle çalışan geniş bir hizmet sektörü kitlesi. Bu kutuplaşma, modern ekonomilerin istikrar unsuru olan orta sınıfı eriterek toplam tüketim kabiliyetini düşürme ve ekonomik büyümeyi uzun vadede baltalama riski barındırıyor.

Kamusal koruma mekanizmalarında yeni arayışlar ve evrensel temel gelir

Geleneksel istihdam alanlarının kalıcı olarak daraldığı bir gelecekte, toplumsal refahı ve tüketim ekosistemini koruyabilmek adına yeni kamusal finansman stratejilerinin hayata geçirilmesi zorunlu bir hal alıyor. Nitekim İsviçre’de bu doğrultuda yapılan referandumlar ve Finlandiya’da devlet eliyle gerçekleştirilen resmi pilot uygulamalar, 'evrensel temel gelir' modelinin kurgusal bir senaryo değil, masadaki en somut maliye politikası alternatifi olduğunu gösteriyor. Teknolojik işsizliğin yaratacağı sosyal tahribatı önlemeyi amaçlayan bu radikal çözümün finansmanı için ise üretimde insan yerine kullanılan algoritmalara yönelik 'robot vergisi' altyapısı uluslararası kurumlarda resmi olarak tartışılıyor. Dijitalleşen dünyada kamusal bütçe dengelerini korumak, önümüzdeki dönemin en zorlu küresel ekonomi politikası ajandası olmaya aday görünüyor.