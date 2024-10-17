Geleceğin teknolojisi işe alımda yapay zeka

Objektif değerlendirme yanısıra aday değerlendirme, mülakat planlama ve yetenek eşleştirme gibi süreçlerde kullanılan yapay zeka çözümleri, ciddi oranda zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabiliyor.

Harvard Business Review'a göre, dünya çapında şirketlerin %71’i yapay zeka teknolojilerini kullanarak insan hatalarını en aza indirmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli araçlar, işe alım süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda stratejik kararları da dönüştürüyor. Özellikle video mülakat sistemleri, adayların yüz ifadeleri ve ses tonlarını analiz ederek daha adil geri bildirimler sağlıyor. Bu teknoloji, hem aday deneyimini iyileştiriyor hem de şirketlerin doğru adayı seçme şansını artırıyor.

Yapay zeka, adayları vücut dilinden sosyal medyaya kadar tarıyor

Son dönemde AI tabanlı mülakat analiz platformları dikkat çekiyor. Bu platformlar, adayların ses tonu ve vücut dili gibi unsurları analiz ederek daha objektif sonuçlar sunuyor. Ayrıca, doğal dil işleme (NLP) teknolojisi ile aday cevapları derinlemesine incelenip, işe uygunlukları daha doğru ölçülebiliyor. AI destekli aday takip sistemleri (ATS) de artık yalnızca CV taramakla kalmayıp, adayların dijital ayak izlerini de analiz edebiliyor. Sosyal medya hesapları, blog yazıları gibi veriler sayesinde işe alım uzmanları adayların dijital becerilerine dair değerli bilgiler ediniyor, bu da süreci hızlandırıyor ve daha kapsamlı bir aday profili oluşturulmasını sağlıyor.

“Yapay zeka artık iş dünyasının kaçınılmaz bir parçası”

Gilda&Partners IK Danışmanlık kurucusu Jilda Bal, yapay zekanın iş dünyasındaki önemine dair şunları belirtti:

"Yapay zeka artık hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Çok konuşulup tartışılsa da, işe alımdan süreçlerin otomasyonuna kadar her alanda karşımıza çıkıyor ve bu durum hem şirketler hem de adaylar için yeni fırsatlar ve sorumluluklar doğuruyor. Şirketler açısından yapay zeka, rekabet avantajı sağlarken adaylar içinse dijital ayak izlerinin önemi artıyor. Adayların sosyal medya ve diğer online platformlardaki varlıkları, işe alım süreçlerinde artık daha belirleyici bir rol oynuyor.”