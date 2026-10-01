Gemini 4 geliyor: Google'ın yeni yapay zeka modeli tanıtıldı

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Google, yapay zeka alanındaki rekabette yeni nesil modeli Gemini 4'ü tanıttı. Şirketin açıklamasına göre serinin ilk modeli Gemini 4 Argon, uzun ve çok aşamalı görevleri yerine getirmeye odaklanıyor. Modelin özellikle yazılım mühendisliği, finans ve hukuk gibi kurumsal çalışma alanları ile siber güvenlikte kullanılması hedefleniyor.

İlk modelin adı Argon

Gemini 4 ailesinin ilk üyesi Gemini 4 Argon oldu. Google, Argon'u karmaşık iş akışlarını uzun süre boyunca sürdürebilecek şekilde tasarladığını açıkladı. Şirket, modelin önceki üst düzey “Pro” modellerinden daha büyük olduğunu da belirtti.

Yazılım ve kurumsal işlere odaklanıyor

Gemini 4 Argon'un öne çıktığı alanlardan biri yazılım geliştirme olarak açıklandı. Modelin karmaşık kodlama görevlerinin yanı sıra hukuk, finans ve diğer kurumsal bilgi çalışmalarında kullanılabileceği belirtildi. Google, Argon'un uzun süren ve birden fazla aşamadan oluşan görevlerde akıl yürütme kapasitesine odaklandığını bildirdi.

Siber güvenlikte yeni kullanım alanı

Google'ın yeni modelinde siber güvenlik de önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Şirket, Gemini 4 Argon'un yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma, doğrulama ve gidermeye yardımcı olabildiğini açıkladı. Modelin ilk aşamada güvenilir siber güvenlik uzmanları ve iş ortaklarının kullanımına sunulacağı belirtildi.

Bir milyon token sınırı

Gemini 4 Argon'un dikkat çeken özelliklerinden biri de genişletilen çıktı kapasitesi oldu. Google, modelin çıktı token sınırını önceki 64 bin seviyesinden 1 milyon token seviyesine çıkardığını açıkladı. Şirkete göre bu kapasite, modelin daha uzun ve karmaşık görevleri tek bir süreç içinde ele almasına olanak sağlıyor.

Model herkese hemen açılmayacak

Google, Gemini 4 Argon için aşamalı bir kullanım süreci uyguluyor. Modelin ilk aşamada belirli siber güvenlik uzmanlarına sunulduğu, daha geniş kullanıcı kitlesine açılmadan önce güvenlik testlerinin ve erken kullanıcı geri bildirimlerinin değerlendirileceği belirtildi. Google, Argon'un geliştiriciler, şirketler ve tüketicilere daha geniş şekilde sunulması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.