Gemini, 'tahmin' piyasalarına giriyor

Kripto borsası Gemini'nin ana şirketi, yeni gelir kaynakları yaratmak ve finansal zorlukları dengelemek amacıyla tahmin piyasası alanına girmeye hazırlanıyor.

Gemini Space Station Inc., mayıs ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) başvurarak "Gemini Titan" adlı bir türev borsası kurmak için onay talebinde bulundu.

Bloomberg’in haberine göre, Gemini kayıt süreciyle bağlantılı ürünleri mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmeyi planlıyor ve hizmetleri üçüncü taraf ortaklar yerine doğrudan sunmayı hedefliyor. Bu hamle, Gemini’yi şu anda CFTC tarafından düzenlenen tek aktif olay piyasası olan Kalshi ile ABD’de yeniden faaliyete geçmeye hazırlanan Polymarket’e rakip konumuna getirecek.

Tahmin piyasalarında işlem hacmi ekim ayının son haftasında 2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, Gemini’nin bu alandaki ilgisi yeni değil. Şirket, Ağustos 2024’te CFTC’nin olay sözleşmelerine ilişkin taslak kuralına yanıt olarak bir mektup sunmuş ve “oyun içeren sözleşmelerin” yasaklanmasının piyasayı engelleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Gemini’nin CFTC onayı alması halinde, 23 temel ilkeye uyan bir “Belirlenmiş Sözleşme Piyasası” olarak faaliyet göstermesi gerekecek.