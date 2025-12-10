Gemini’nin kullanıcı artışı ChatGPT’yi beşe katladı

Google’ın Gemini 3 modelinin güçlü çıkışının ardından yayımlanan yeni veriler, Gemini’nin aylık aktif kullanıcı büyümesinin son üç ayda ChatGPT’yi 5 kat geride bıraktığını ortaya koydu.

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere göre ChatGPT indirme ve toplam kullanıcı sayısında lider olsa da, büyüme hızında tablo hızla değişiyor.

NTV'den Çağla Üren'in haberine göre; ChatGPT’nin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı 810 milyon civarında ancak Ağustos–Kasım 2025 döneminde büyüme yalnızca yüzde 6 oldu.

ChatGPT ayrıca mobil küresel indirmelerde yüzde 50, MAU’da (küresel aylık kullanıcı sayısı) ise yüzde 55 payla hala lider konumunda ancak bu dönemde pazar payında 3 puan düşüş yaşadı.

OpenAI’nin, reklam planlarını erteleyip “Garlic” kod adlı, kodlama ve akıl yürütme becerilerinde Gemini 3’ü geçmesi beklenen yeni modeline odaklanması nedeniyle büyümenin yavaşladığı belirtiliyor.

Gemini’nin küresel MAU’su aynı dönemde yüzde 30 arttı.

Bu büyümenin asıl nedeni, kısa sürede popülerleşen Nano Banana adlı yeni görüntü üretim modeli oldu.

Gemini’nin pazar payı ayrıca son altı ayda 3 puan arttı, uygulama içi günlük kullanım süresi Mart’tan Kasım’a yüzde 120 artarak 11 dakikaya çıktı.

Yıl bazında indirmelerde ise yüzde 190 artış kaydedildi.