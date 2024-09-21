Gençlerin kariyer ipuçlarını TikTok’tan alması ne kadar güvenilir?

TikTok, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformları gündelik hayatın içinde daha çok yer buluyor. Z kuşağının kariyer tavsiyeleri için giderek daha fazla bu platformlara yöneldiği görülüyor.

Özellikle TikTok, gibi hızlı video servisler sunan bir platformda, gençler arasında kariyer ipuçları popüler olarak görünüyor.

Euronews Business haberine göre, “CareerTok” başlığıyla yayılan videolar ilgi görüyor.

5 gençten birinin ilk kaynağı

Akademik yardım platformu EduBirdie’nin 2023 araştırmasına göre, ankete katılan Z kuşağının yüzde 70'i kariyer tavsiyesi için TikTok'a yönelirken, yüzde 19'u için platform ilk kariyer tavsiyesi kaynağı oldu.

İş hayatı odaklı konu başlıkları arasında “worklife” (iş hayatı), “dreamjob” (hayalimdeki iş), “Jobinterview” (iş mülakatı) ve “Internship” (stajyerlik) gibi etiketler en popüler olanlar olarak görüldü.

Platform hem hızlı hem de ücretsiz olduğu için Z kuşağının önemli bir kısmı TikTok'a yöneliyor. Bu sayede, dünya genelinde giderek daha rekabetçi hale gelen iş piyasasında uzman tavsiyelerine erişebilmeyi umuyorlar.

TikTok en büyük influencer

EduBirdie anketine katılan Z kuşağının yüzde 46'sı TikTok'un meslek seçimlerini etkilediğini, yüzde 48'i ise kariyerlerine bir şekilde yardımcı olduğunu söyledi.

Bu durum TikTok'u, UCAS, Indeed ve The Prince's Trust ortaklığıyla ağustos ayında ilk kez TikTok LIVE Kariyer Haftası'nı başlatmaya itti. Etkinliğin canlı yayınları 369.000'den fazla izleyiciye ulaştı ve çoğunlukla gençlerin iş fırsatları ve gelecekteki kariyerleri konusunda daha heyecanlı olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu.

Kariyer haftası düzenlendi

Küresel iş platformu Indeed'in sosyal medya (EMEA) başkanı Darragh McGinley bir e-postasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes profesyonel hedeflerine ulaşmak için en üst düzey kariyer bilgilerini ve pratik ipuçlarını hak ediyor. TikTok'un TikTok LIVE Kariyer Haftası ile kariyerlerine öncelik verdiğini ve kariyerlerine yeni başlayanlara becerilerine ve tutkularına uygun bir iş bulmalarına yardımcı olacak değerli tavsiyeler sunduğunu görmekten heyecan duyuyoruz."

İngiliz yardım kuruluşu The Prince's Trust Kıdemli Kurumsal Ortaklıklar Müdürü Laurent Darwent şunları söyledi:

"Geçmişleri veya karşılaştıkları zorluklar ne olursa olsun her gencin başarılı olma şansına sahip olması gerektiğine inanıyoruz."

TikTok’un kariyer odaklı başlığı “CareerTok”un en popüler konularından bazıları, daha yüksek bir maaş için nasıl pazarlık yapılacağı, işyerindeki çatışmalarla nasıl başa çıkılacağı, farklı bir alana nasıl geçileceği veya hayalinizdeki işe nasıl ulaşılacağı gibi potansiyel olarak zor meseleleri de içeriyor.

“CareerTok” ne kadar güvenilir?

Her ne kadar “CareerTok” son birkaç yılda artan bir popülariteye sahip olsa da içerik oluşturucular tarafından paylaşılan tavsiyelerin ne kadar güvenilir olduğuna dair endişeler de devam ediyor. Bunun başlıca nedeni, bir içerik oluşturucunun kariyer tavsiyesi vermek için gerçekten nitelikli olup olmadığını doğrulamanın ne kadar zor olabileceği meselesi.

EduBirdie'nin anketine göre, Z kuşağının yalnızca yüzde 42'si TikTok aracılığıyla öğrendiklerini diğer kaynaklarla doğrularken, yüzde 47'si bir kişinin uzmanlığını kaç takipçisi olduğuna göre değerlendiriyor.

Bazı durumlarda, “CareerTok”ta edinilen tavsiyeler bir çalışanın başını belaya sokabilirken, diğer durumlarda bazı senaryolar için gerektiği kadar yeterli olmayabiliyor. EduBirdie anketine katılan Z kuşağı üyelerinin yüzde 55'i TikTok'taki yanlış bilgiler yüzünden başlarının derde girdiğini de itiraf etti.

Diğer bir dezavantaj ise “CareerTok” yaratıcılarının bazen bir konuyla ilgili tüm detayları vermeyerek aşırı iyimser bir görüş paylaşması.