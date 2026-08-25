Geri dönüştürülmüş plastikten kurabiye üretildi

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Amerikan Kimya Derneğinin düzenlediği sempozyumda sunulan çalışmaya göre, "µBites" (mikro-ısırıklar) adı verilen kurabiyeler NASA'nın Derin Uzay Gıda Yarışması kapsamında başlatılan araştırmaların sonucunda ortaya çıktı.

Geliştirilen yöntem çerçevesinde Polyethylene Terephthalate (PET) plastikler ile mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar, oksijen ve su kullanılarak yüksek ısı ve basınç altında karbon yapı taşlarına ayrıştırıldı.

Elde edilen sıvı ham madde, özel olarak yetiştirilen maya kültürlerine verilerek besleyici gıda bulamaçlarına dönüştürüldü.

Sciencealert'ün haberine göre araştırmacılar; protein, yağ, vitamin, tat ve koku üretebilen farklı maya türleri genetik olarak tasarladı. Örneğin bir maya türü vanilya tadı ve kokusu sağlayan vanilin üretirken, bir diğeri havuca turuncu rengini veren ve vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten pigmentini sağladı.

Bileşenlerin karıştırılmasıyla elde edilen hamur, üç boyutlu gıda yazıcılarında şekillendirildikten sonra mikrodalga fırında pişirilerek kurabiye formuna getirildi.

Laboratuvar analizlerinde toksik kimyasal, ağır metal ve gıda patojenine rastlanmadığı belirtilirken, insanlı tat denemelerinden önce simüle sindirim çalışmaları ve güvenlik testleri sürdürülüyor.

Mevcut haliyle atıklardaki karbonun yüzde 50'sinden fazlasını gıdaya dönüştürebilen ve 1-2 gün süren sistemin; çöl, kutup, denizaltı veya afet bölgeleri gibi zorlu şartların yanı sıra gelecekte Ay ve Mars görevlerinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.