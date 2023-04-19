Gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü

Gizemli ışınlar 16 Eylül 2022'de asteroit gözlemlemek için dağın bir bölgesine hareket algılayıcı kameralar yerleştiren gökbilimci Daichi Fujii tarafından görüntülenmişti.

Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bu ışınların NASA'nın Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydusu 2'ye (ICESat-2) ait olduğu ortaya çıktı.

Bu lazer saniyede 10 bin atım yaparak Dünya'ya 6 ışık huzmesi gönderiyor.

Bu ışınların uyduya geri dönmesinin ne kadar sürdüğü ölçüülüyor ve böylece aşağıdaki manzaranın kesin görüntüsü ve ölçümleri elde ediliyor.

Gökbilimciler bu yöntemle yeryüzündeki buz tabakalarının, buzulların ve deniz buzunun yüksekliğini son derece ayrıntılı biçimde belirleyebiliyor.

Bu da iklim değişikliğinin yeryüzündeki buz tabakalarını nasıl etkilediğini görmek ve değişimleri takip etmek için elzem konumda yer alıyor.

Öte yandan ICESat-2 gibi uyduların ışıklarının Dünya'dan yakalanabilmesi çok zor. Bunun için uygun hava koşullarının oluşması ve ışığın geçişine olanak tanıyacak ince bulut tabakaları gerekiyor.

NASA'nın yürüttüğü incelemeye göre, Fujii'nin aslında göktaşlarına çevirdiği kameraları da bu hava koşullarının sağlandığı bir gecede çekim yapıyordu.

NASA, Fujii'nin kaydettiği görüntüleri YouTube hesabından da paylaştı.

Uzay ajansının Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Tony Martino, söz konusu geceye ait verileri analiz ederek, Japonya üzerinde ışığın görünür hale gelmesine olanak tanıyan iki ince bulut tabakası tespit etti.

Martino, yaptığı açıklamada, "Işın alçak bulutlara belirli bir açıyla çarptığında ICESat-2 de Fujii'nin neredeyse tam tepesindeymiş" ifadelerini kullandı:

“Lazeri görmek için tam olarak doğru zamanda doğru yerde olmanız ve doğru koşulların sağlanması gerekir.”