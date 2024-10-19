Değişikliği gören kaçıyor! Binlerce X kullanıcısı rakip uygulamaya akın etmeye başladı

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gizlilik değişikliğine gitti. Daha önce Musk, engellenen kişilerin gönderileri görmeye devam edeceğini açıklarken, sadece bu açıklama bile tepki toplamıştı.

Şimdi ise X, söz konusu değişikliği hayata geçirdi ve binlerce kişi X'i terk etmeye başladı. Güncellenen gizlilik politikasının ardından rakip uygulama yeniden revaçta!

BLUESKY KAYITLARI HIZLA ARTIYOR

X Engineering, yaptığı duyuruda yeni gizlilik politikasını duyurdu. Büyük bir kullanıcı kitlesinin hoşuna gitmeyen değişiklik için şu açıklama yapıldı:

''Engellemenin nasıl çalıştığına dair değişiklikler yapıyoruz.

Sizi engelleyen bir kullanıcı gönderilerinizden birine yanıt verirse, artık yanıtını görebileceksiniz. Bu değişiklik, daha önce görüntüleyemediğiniz olası kötü içerikleri tespit edip bildirmenize olanak tanıyarak hem hesabınızı hem de platformumuzun genel bütünlüğünü korur.

Bu çabalar, engelleme özelliğini halka açık bir kent meydanı olarak ilkelerimizle uyumlu hale getirmeye yönelik süregelen kararlılığımızın bir parçasıdır. Amacımız, gönderilerin herkese açık görünürlüğünü korurken kullanıcıların deneyimlerini kontrol etmelerine olanak sağlamaktır.''

Eğer gönderileriniz herkese açıksa, değişiklik kapsamında artık engellediğiniz kişiler paylaşımlarınızı görebiliyor. Bu duruma tepkili olan kullanıcılar X'in kararı sonrası rakip uygulama Bluesky'a geçmeye başladı.

Zdnet'in haberine göre toplam 12 milyon kullanıcısı olan Bluesky, X'in gizlilik değişimi sonrası hızla kullanıcı çekmeye başladı. Google Play Store ve App Store'da üst sıralara yerleşen uygulama günden güne büyümeye devam ederken, X'in değişiklikleri bu artışın en büyük etkenlerinden biri. Öyle ki Bluesky, Play Store'da 39. sırada olmasına rağmen X'in önünde seyrediyor.