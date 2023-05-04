Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor

Gmail, kimliklerini doğrulamak için gönderenin adının yanında tanıdık görünümlü mavi onay işareti göstermeye başlayacak.

Bir blog yazısında Google, bu özelliğin kullanıcıların aldıkları e-postanın meşru bir kaynaktan mı yoksa bir dolandırıcıdan mı geldiğini anlamalarına yardımcı olacağını söylüyor.

Bu özellik, şirketlerin e-posta avatarı olarak kullandıkları marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmesini gerektiriyor.

Google tarafından paylaşılan görselde de görülebildiği gibi onay işaretinin üzerine gelindiğinde, "bu e-postayı gönderen kişinin, e-postayı göndermek için kullandığı alan adı ve profil resmine sahip olduğunu doğruladığı" belirtiliyor.

Google, e-posta kimlik doğrulamasının hem kullanıcılara hem de güvenlik sistemlerine "spam'i belirleme ve durdurma" konusunda yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda göndericilerin "marka güvenlerinden yararlanmalarına" olanak sağlayabileceğini belirtiyor.