Gmail’de mavi tik dönemi başlıyor
Gmail’e doğrulanmış mavi tik özelliği geliyor.
Gmail, kimliklerini doğrulamak için gönderenin adının yanında tanıdık görünümlü mavi onay işareti göstermeye başlayacak.
Bir blog yazısında Google, bu özelliğin kullanıcıların aldıkları e-postanın meşru bir kaynaktan mı yoksa bir dolandırıcıdan mı geldiğini anlamalarına yardımcı olacağını söylüyor.
Bu özellik, şirketlerin e-posta avatarı olarak kullandıkları marka logosunun gerçekten kendilerine ait olduğunu bildirmesini gerektiriyor.
Google tarafından paylaşılan görselde de görülebildiği gibi onay işaretinin üzerine gelindiğinde, "bu e-postayı gönderen kişinin, e-postayı göndermek için kullandığı alan adı ve profil resmine sahip olduğunu doğruladığı" belirtiliyor.
Google, e-posta kimlik doğrulamasının hem kullanıcılara hem de güvenlik sistemlerine "spam'i belirleme ve durdurma" konusunda yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda göndericilerin "marka güvenlerinden yararlanmalarına" olanak sağlayabileceğini belirtiyor.