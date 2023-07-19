Gmail’e “Gelişmiş Güvenli Tarama” özelliği geldi

Google tarafından hem mobil hem de webde sunulan yeni özellik çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor.

Eğer, kimlik avı veya dolandırıcılık tabanlı e-postalar alıyorsanız Gelişmiş Güvenli Tarama özelliğinin açılması tavsiye ediliyor.

Bir süredir kullanıcılarda görünen Gelişmiş Güvenli Tarama özelliği için Google, kötü amaçlı web siteleri, yazılımlar ve uzantılar hakkında kullanıcıları uyarmak için "gerçek zamanlı" güvenlik taraması sağladığını belirtiyor.

Google, kullanıcılara Google uygulamalarındaki tehlikeli bağlantılara karşı "daha iyi koruma" sağladığını da ekliyor.

Nasıl aktif hale getirilir?

1- Google Hesabınıza gidin

2- Soldaki Güvenlik'i seçin

3- "Hesabınız için Gelişmiş Güvenli Tarama"ya gidin

4- Gelişmiş Güvenli Tarama'yı yönet'i seçin

5- Gelişmiş Güvenli Tarama'yı açın

Google, ayarın devreye girmesinin 24 saat kadar sürebileceğini de belirtiyor.