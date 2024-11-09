Google 2020’den bu yana dokunmuyordu: Google Haritalar uygulamasına yepyeni otomobiller geldi.

Sık sık güncellenen ve devamlı yeni özelliklere kavuşan Google Haritalar, kısa süre önce aldığı yapay zeka özelliğine ek olarak, yepyeni otomobillere de kavuştu.

Uygulama içerisinde yer alan otomobil sayısı daha önce sınırlıyken, iOS için yayınlanan yeni Google Haritalar güncellemesi ile artık yeni araçlar eklendi. Öyle ki Google, 2020’den bu yana elini sürmediği otomobillere de müdahale etmiş oldu.

GOOGLE HARİTALAR İÇİN YENİ ARAÇLAR GELDİ

Güncelleme ayrıca, aracınızı gerçekten istediğiniz şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan çeşitli özelleştirme seçenekleri de ekliyor.

iOS'taki Google Maps'in artık sedan, crossover, jeep, hatchback ve havalı görünümlü bir Tesla elektrikli otomobil dahil olmak üzere beş navigasyon aracı daha sunuluyor.

Buna ek olarak, Buzul Beyazı, Gece Siyahı, Su Yeşili, Gelincik Kırmızısı ve Gök Mavisi de dahil olmak üzere sekiz farklı renk arasından seçim yapabilirsiniz.

Ne yazık ki eski navigasyon araçlarını renklendirmek mümkün değil, ömür boyu orijinal renklerinde kalırken(en azından Google fikrini değiştirene kadar). yeni araçların ve özelleştirme seçeneklerinin Google Haritalar'ın iOS sürümünde, özellikle de iPhone 16 Pro'da bulunduğunu ve henüz Android telefonlarda da mevcut olmadığını belirtmekte fayda var.