Google, aktif olmayan hesapları silecek

Google, etkin olmayan hesaplar için güncellenen politika hakkında kullanıcıları bilgilendirmeye başladı.

Buna göre Google, etkin olmayan hesapları ve içerikleri 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silmeyi planlıyor. Şirket, etkilenen hesaplara (ayarlanmışsa yedek e-posta adreslerine de) birçok kez uyarı bildirimi gönderecek. Bu hatırlatma e-postaları kullanıcının hesabıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadan en az sekiz ay önce gönderilecek.

Google’ın ilk olarak Mayıs ayında duyurduğu bu strateji, etkin olmayan hesaplarla ilgili olası güvenlik açıklarını ele alıyor.

İlk silinecek hesaplar, kullanıcıların yeni açtıkları ve sonra hiç giriş yapmadıkları hesaplar olacak.

Kullanıcıların silinme işlemini önlemek için en az iki yılda bir Google hesaplarına giriş yapmaları veya bir Google hizmetini kullanmaları yeterli olacak.