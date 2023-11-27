Google, aktif olmayan hesapları silecek: Tarih belli oldu

Google, güvenlik riskleri nedeniyle kullanılmayan veya aktifliğini yitiren Gmail hesapların silineceğini duyurmuştu. İlk kez geçtiğimiz Mayıs ayında gündeme gelen bu politika, çok yakında başlayacak.

Google'a göre bu hesaplarda iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanım olasılığı, etkin hesaplara kıyasla on kat daha az. Bunun gibi güvenlik önlemlerinin eksikliği ise eski hesapları bilgisayar korsanlığına karşı açık hale getiriyor.

Google'ın açıklamasına göre 1 Aralık'tan itibaren aktifliğini yitiren Google hesapları silinmeye başlayacak. Bu aşamada e-postalar, Drive dosyaları, dokümanlar, toplantılar ve diğer dosyalar da dahil olmak üzere hesapla ilişkili tüm verilerin kalıcı olarak kaldırılacak.

Donanımhaber'de aktarılana göre, Gmail hesabınızın silinmesini önlemek için en az iki yılda bir oturum açmanız yeterli. Oturum açmaya ek olarak yapabileceğiniz diğer adımlar ise şu şu şekilde:

-Google Drive'ı kullanma

-Youtube videoları izleme

-Play Store'dan uygulama indirme

-Google Aramaları kullanma

-Üçüncü taraf uygulamalar veya hizmetlerde Google hesabı kullanma

Yeni kural, YouTube özelinde geçerli değil. Yani YouTube'a bağlı hesabınızdan herhangi bir video paylaşımı yaptıysanız bu kısıtlamanın dışında tutuluyorsunuz.