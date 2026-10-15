Google'ın arama sonuçlarını takip eden Nozzle şirketinin analizine göre arama motoru, bazı sorgulara normal görünen ancak yanıltıcı sonuçlar içeren sayfalar sunuyor.

Eylül 2026'da ortaya çıkan bu durum, yapay zeka şirketlerinin veri toplama faaliyetlerini ve web sitelerinin arama sıralamalarını takip eden araçları etkiliyor. Google’ın bu yöntemi bilinçli olarak uyguladığı belirtilirken şirket tarafından konuya dair bir açıklama gelmiş değil.

Google'a gönderilen arama talepleri daha sık başarısız olmaya başladı

Nozzle'ın verilerine göre Google'a gönderilen arama talepleri 13 Eylül'den itibaren daha sık başarısız olmaya başladı. 20 Eylül'de ise takip araçlarına ulaşan bazı sonuç sayfalarında olağan dışı değişiklikler görülmeye başladı. Bu sayfaların herhangi bir hata mesajı veya CAPTCHA göstermeden normal şekilde yüklendiği ancak alışılmış arama sonuçlarının önemli bir bölümünün kaybolduğu bildiriliyor.

Nozzle, yaşanan bu durumu arama sonuçlarının zehirlenmesi olarak tanımlıyor. İddiaya göre Google, bazı talepleri doğrudan reddetmek yerine sonuçları değiştirilmiş, eksiksiz görünen sayfalarla yanıtlıyor. Böylece veri toplayan sistemler, hatalı sonuçları gerçekmiş gibi kaydedebiliyor.

Nozzle'ın analizinde 13 Eylül'den itibaren incelenen sonuç sayfalarının yüzde 8'inin bu durumdan etkilendiği belirtiliyor. Karşılaştırma yapılan önceki dönemde bu oran yüzde 0,17 seviyesindeydi. 27-29 Eylül tarihleri arasında etkilenen sayfaların oranı yüzde 25'e kadar yükseldi. 1 Ekim'den itibaren ise günlük oran yüzde 5 ile yüzde 11 arasında seyretti.

Nozzle, değişikliklerin arkasında Google'ın yapay zeka şirketlerinin arama sonuçlarını toplu biçimde kullanmasını zorlaştırma girişiminin bulunabileceğini düşünüyor. Büyük dil modelleri, yanıtlarını desteklemek ve güncel bilgilerle ilişkilendirmek için arama sonuçlarından yararlanabiliyor. Arama sıralamalarını izleyen SEO araçları da benzer yöntemlerle veri topladığı için bu durumdan etkileniyor.

Aynı arama sorgusu için gösterilen internet siteleri kısa sürede değişiyor

Analizin en dikkat çekici bulgularından biri, aynı arama sorgusu için gösterilen internet sitelerinin kısa süre içinde büyük ölçüde değişmesi. Normal koşullarda aynı anahtar kelimeyle art arda yapılan aramalarda sonuç sayfaları, önceki sayfadaki internet sitelerinin ortalama yüzde 88,5'ini koruyor. Etkilenen sayfalarda ise bu oran yüzde 20,7'ye kadar geriliyor.

Bu değişiklik, bir internet sitesinin arama sıralamasında aniden yükselmiş veya düşmüş gibi görünmesine neden olabiliyor. Oysa söz konusu hareketlilik, sitenin içeriğinde ya da Google'ın sıralama değerlendirmesinde gerçekleşen gerçek bir değişimden kaynaklanmıyor.

Nozzle'ın verilerine göre etkilenen sonuç sayfalarının yüzde 80'i yalnızca tek bir arama boyunca görülüyor. Yüzde 15'i iki ardışık sonuç sayfasında, yüzde 5'i ise üç veya daha fazla sayfada devam ediyor. Normalde üst sıralarda yer alan sitelerin yüzde 77,9'u üç gün içinde yeniden alışılmış sonuçlarda görünmeye başlıyor.

Donanımhaber'in derlediği habere göre bu durum, özellikle günlük sıralama değişimlerini izleyen SEO uzmanları ve dijital yayıncılar açısından yanıltıcı raporlara yol açabiliyor.

Reddit, Facebook ve forumlar daha sık gösteriliyor

Nozzle'ın analizine göre değişiklikler, arama sonuçlarında hangi sitelerin yer aldığına da yansıyor. Reddit, Facebook, LinkedIn, Instagram ve Quora gibi sosyal medya platformları ile kullanıcıların içerik ürettiği forumlar etkilenmiş, yani zehirlenmiş sayfalarda daha sık görülüyor.

Reddit'in sonuçların ilk 10 sırasına girme oranı yüzde 20,8'den yüzde 28,8'e yükselirken Facebook'un oranı yüzde 28,3'ten yüzde 33,8'e çıkıyor. LinkedIn yüzde 6,2'den yüzde 9,3'e, Instagram yüzde 9,6'dan yüzde 12,1'e ve Quora yüzde 5,3'ten yüzde 6,7'ye yükseliyor. Buna karşılık YouTube, Yelp ve MapQuest gibi platformlar daha az görünür hale geliyor.

Bu değişikliklerin tüm sektörlerde aynı ölçüde yaşanmadığı da belirtiliyor. ABD'deki sonuçlar incelendiğinde, 13 Eylül'den sonraki dönemde hukuk alanındaki aramaların yüzde 15,9'u, ev hizmetleriyle ilgili aramaların yüzde 12,7'si ve düğün sektöründeki aramaların yüzde 11,6'sı etkileniyor. Hukuk kategorisinde oran, 27 Eylül'de bir günlüğüne yüzde 51,3'e kadar ulaşıyor.

Google'ın yapay zeka özetleri daha az gösteriliyor

Analiz, değiştirildiği düşünülen sonuç sayfalarında Google'ın yapay zeka destekli arama özelliklerinin de daha seyrek görüntülendiğini ortaya koyuyor. AI Overviews (AI Bakışı) özelliğinin görünme oranı normal sonuç sayfalarında yüzde 54,2 iken etkilenen sayfalarda yüzde 34,9'a düşüyor.

Google'ın kullanıcıya ek arama önerileri sunan “Kullanıcıların yaptığı diğer aramalar” özelliğinin görünme oranı da yüzde 87,2'den yüzde 52,7'ye geriliyor. Buna karşılık görsel sonuç gruplarının gösterilme oranı yüzde 23'ten yüzde 44,2'ye çıkıyor. Forum bloklarının görünme oranı ise yüzde 20,5'ten yüzde 27'ye yükseliyor.

Değişiklikler, arama sonuçlarının sıralamasının yanı sıra sayfa yapısını da etkiliyor. Nozzle'ın analizine göre, normalde sekizinci sayfaya veya daha ileriye uzanan bazı masaüstü aramalarında sonuçlar çok daha erken sona eriyor. Etkilenen sayfaların yüzde 50,9'unda sonuçlar dördüncü sayfada veya daha önce bitiyor. Yüzde 10,9'unda ise sayfa numaraları hiç gösterilmiyor.

Türkiye de etkileniyor

Nozzle, araştırmasını 49 ülkeden, masaüstü ile iPhone ve Android cihazlardan toplanan veriler üzerinden yürütüyor. Ülke bazında en yüksek oranlar Avustralya'da yüzde 11,5, Hindistan'da yüzde 10,9 ve Kanada'da yüzde 10,5 olarak ölçülüyor.

ABD'de oran yüzde 8,5 olurken Almanya, Fransa ve İspanya'da yüzde 3,4 ile yüzde 4,3 arasında kalıyor. Birleşik Krallık ise yüzde 3 ile en düşük oranlardan birine sahip. Türkiye ise yüzde 10,2. Yani Google, Türkiye'deki aramaların yüzde 10,2'sinde yanıltıcı sonuçlar gösteriyor.