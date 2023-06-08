Google Bard’ın hesaplama ve programlama performansı artırıldı

Google, yayınladığı bir blog gönderisi ile yapay zeka destekli chatbot'u Bard'ın mantık ve muhakeme gerektiren görevleri yerine getirmekte kendini geliştirdiğini açıkladı. Blog yazısında yer alan bilgilere göre, Bard örtük kod yürütme adlı bir teknik sayesinde özellikle matematik ve kodlama alanlarında gelişti.

Üstelik Bard, bundan sonra yalnızca geniş dil modellerini (LLM) kullanmayacak. Bunun yerine daha fazla işlem gerçekleştirmenin ne zaman kullanıcılara yardımcı olabileceğini belirleyecek. Ardından bu tespitin doğruluğunu artırmak için arka plan kodu üretecek.

Bu yeni method sayesinde Bard, muhakeme ve matematik yeteneklerini geliştirmek adına kod üretip, üretilen kodu yürütme özelliğine kavuşmuş oluyor. Google'ın paylaştığı bilgilere göre bu güncelleme sayesinde hesaplama tabanlı kelime ve matematik problemlerinin doğruluğu yüzde 30 arttı.

Ayrıca Bard, kelimeleri tersten yazma, milyonlarca sayının asal çarpanını hesaplama ya da birikimlerinizin büyüme oranının hesaplama gibi yeteneklere sahip oldu.

Bu gelişmelere ek olarak Bard'ın ürettiği veriler, E-Tablolar'da düzenlenebilir hale de geliyor. Ayrıca Bard'ın Mart ayından bu yana Google Dokümanlar'da aktif olarak kullanılması için adımlar atıldığı belirtildi.