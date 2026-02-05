Google bu yıl yapay zekâ yatırımlarını ikiye katlamayı planlıyor

Google, bu yıl sermaye harcamalarını 175 ila 185 milyar dolar aralığında hedeflediğini açıkladı. Bu rakam, analistlerin ortalama 115,26 milyar dolarlık beklentisinin oldukça üzerinde ve 2025’te yapılan 91,45 milyar dolarlık harcamanın neredeyse iki katına denk geliyor.

CEO Sundar Pichai, artışın müşteri talebini karşılamak ve yeni fırsatlardan yararlanmak amacıyla yapıldığını belirterek, "Yapay zekâ yatırımlarımız ve altyapımız gelir ve büyümeyi her alanda destekliyor" dedi.

Google Cloud’un dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 48 artışla 17,7 milyar dolara ulaştı. Bu performans, analistlerin yüzde 35,2’lik artış beklentisini aşarken, Microsoft Azure’un büyüme hızını da geride bıraktı. D.A. Davidson analisti Gil Luria, bulut bölümündeki hızlanmanın artan sermaye harcamalarını haklı çıkardığını söyledi.

Devlerden 500 milyar dolardan fazla yatırım planı

Bulut bilişim devleri Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Meta ile birlikte bu yıl yapay zekâ altyapısına 500 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor. Meta geçen hafta AI yatırımlarını yüzde 73 artırarak 115 ila 135 milyar dolar aralığında harcama hedefi açıkladı.

Google, kasım ayında tanıttığı Gemini 3 modeliyle büyük ilgi gördü. Gemini uygulaması aylık 750 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu rakam kasıma göre 100 milyon artış anlamına geliyor. Şirket ayrıca geçen ay Apple ile anlaşarak yenilenen Siri sesli asistanını Gemini modelleriyle destekleme kararı aldı. Bu iş birliği, Apple’ın 2,5 milyar cihazlık kurulu kullanıcı tabanına erişim sağlayarak Google’a önemli bir pazar avantajı sunuyor.