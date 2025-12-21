Google, 'canlı çeviri' özelliğini duyurdu: Yabancı dil öğrenmek tarih mi oluyor?

Google, Translate uygulamasında kulaklık üzerinden anlık çeviri sunan yeni özelliğini devreye aldı. Artık kullanıcılar kulaklıkları aracılığıyla konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevrilmiş şekilde dinleyebilecek.

Beta aşamasında sunulan bu özellik, aynı zamanda Translate uygulamasına gelişmiş Gemini yetenekleri ve daha kapsamlı dil öğrenme araçları da getiriyor.

Yeni “canlı çeviri” deneyimi, konuşmacıların tonunu, vurgularını ve konuşma ritmini koruyarak çeviri yapıyor. Google’a göre bu sayede sohbeti takip etmek ve kimin konuştuğunu ayırt etmek çok daha kolay hâle geliyor.

Beta sürüm ABD, Meksika ve Hindistan’da Android kullanıcılarına açıldı

Sistem, teknik olarak bakıldığında herhangi bir kulaklığı tek yönlü, gerçek zamanlı bir çeviri cihazına dönüştürüyor. Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Rose Yao, özelliğin; yabancı bir dilde sohbet ederken, yurt dışında bir konuşma ya da ders dinlerken veya farklı bir dilde dizi ve film izlerken kullanılabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların tek yapması gereken kulaklığı takmak, Translate uygulamasını açmak ve “Canlı çeviri” seçeneğine dokunmak.

Beta sürüm şu anda ABD, Meksika ve Hindistan’da Android kullanıcılarına açılmış durumda. Herhangi bir kulaklıkla çalışan özellik, 70’ten fazla dili destekliyor. Google, bu deneyimi 2026 yılında iOS’a ve daha fazla ülkeye getirmeyi planlıyor.