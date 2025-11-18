Google CEO'su Pichai: Yapay zeka balonu patlarsa bütün şirketler risk altında

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, yapay zeka (AI) sektöründeki hızlı büyümenin hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını söyledi. Pichai, AI yatırımlarındaki büyümenin “olağanüstü” olduğunu, ancak bu yükselişte bazı “irrasyonel” davranışlar görüldüğünü vurguladı.

Silicon Valley başta olmak üzere teknoloji dünyasında, AI şirketlerinin değerlerinin son aylarda hızla yükselmesi ve sektör için yapılan devasa harcamalar, olası bir balon endişesini gündeme taşıdı.

Pichai, Google’ın bu balondan tamamen etkilenmeyeceğini ifade etse de, hiçbir şirketin bu durumdan bağışık olmadığını belirtti:

"Hiçbir şirket bu tehlikeden muaf değil, Google dahil"

Google, enerji ve iş gücü dönüşümü ile başa çıkacak

California’daki Google merkezinde yapılan geniş kapsamlı röportajda Pichai, enerji ihtiyaçları, iklim hedeflerindeki yavaşlama, İngiltere yatırımları, AI modellerinin doğruluğu ve iş dünyasına etkisi gibi konulara da değindi.

Oksijen'in BBC'den derlediği haberine göre Pichai, AI’nin insanlık tarihindeki en önemli teknoloji olduğunu vurguladı. Bu teknolojinin toplumsal dönüşümler yaratacağını, bazı işleri dönüştüreceğini ve insanların bu değişime uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

AI yatırımlarında rasyonellik ve irrasyonellik bir arada

Pichai, yatırım döngülerinde aşırılıklar olabileceğini ve sektörün zaman zaman “fazla iyimser” davranabileceğini belirtti. 1996’da ABD Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan’ın internet balonu döneminde yaptığı uyarılara atıfta bulunarak, AI’nin de benzer şekilde hem rasyonel hem irrasyonel yanlar barındıracağını söyledi:

"İnternete baktığımızda aşırı yatırımlar olduğunu görüyoruz, ancak internetin ne kadar önemli olduğunu kimse sorgulamaz. AI için de aynı şeyi bekliyorum."

Pichai, Google’ın “tam teknoloji yığınına” sahip olmasının şirketi AI balonu riskine karşı daha dayanıklı kıldığını belirtti. Bu kapsamda çipler, YouTube verileri, AI modelleri ve ileri bilim araştırmaları Alphabet’in avantajları arasında yer alıyor.

İngiltere’de AI yatırımları büyüyor

Öte yandan Alphabet, İngiltere’de AI yatırımlarını artırıyor. Eylül ayında yapılan açıklamada, önümüzdeki iki yıl boyunca altyapı ve araştırma için 5 milyar sterlinlik yatırım yapılacağı duyuruldu. Pichai, DeepMind’in Londra merkezinde “en ileri düzey” araştırma faaliyetlerinin yürütüleceğini söyledi.

İngiltere’de modellerin eğitilmesi planlanan adımların, ülkeyi ABD ve Çin’in ardından AI’de üçüncü süper güç konumuna yükselteceğini belirtti.

AI’nin enerji talebi ve iklim hedefleri

Pichai, AI’nin dünya enerji tüketiminin geçen yıl yüzde 1,5’ini oluşturduğunu belirterek, enerji altyapısının ve yeni kaynakların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

AI’nin enerji yoğunluğu nedeniyle Alphabet’in iklim hedeflerinde gecikme yaşandığını, ancak 2030 hedefi olan net sıfır emisyona ulaşma yolunda ilerlediklerini ifade etti.

Meslekler ortadan kalkacak mı?

AI’nin iş dünyasında yaratacağı değişimlere de değinen Pichai, mesleklerin ortadan kalkmayacağını ancak dönüşeceğini söyledi:

"Öğretmen, doktor veya başka bir meslek fark etmez. Bu meslekler varlığını sürdürecek, ancak başarılı olanlar AI araçlarını etkin kullanmayı öğrenenler olacak."

"Yapay zekaya körü körüne inanmayın" tavsiyesi

Pichai ayrıca, AI modellerinin “hata yapmaya eğilimli” olduğunu belirtti ve insanların AI’yi diğer bilgi kaynaklarıyla birlikte kullanmasının önemine dikkat çekti.

Google CEO'su, “Bu nedenle insanlar Google aramayı da kullanıyor ve doğru bilgi sağlamaya daha dayalı başka ürünlerimiz de var” ifadelerini kullandı.

Pichai, yapay zeka araçlarının “yaratıcı bir şekilde yazmak istediğinizde” faydalı olduğunu söylese de, insanların “bu araçların neyde iyi olduklarını bilerek kullanmaları ve söyledikleri her şeye körü körüne güvenmemeleri gerektiğini” belirtti.

Pichai, “Mümkün olduğunca doğru bilgi sunmak için ortaya koyduğumuz çalışmayla gurur duyuyoruz, ancak mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojisi bile bazı hatalara açık” diye konuştu.