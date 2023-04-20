Google CEO’sundan itiraf: Uykularımı kaçırıyor

Google'ın başkanı Sundar Pichai, hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisinin yanlış kullanımının, toplumsal düzeyde çok fazla zarara neden olabileceği uyarısını yaptı.

Teknoloji şirketinin İcra Kurulu Başkanı (CEO), "Yanlış kullanıldığında çok zararlı olabilir, bu konuda henüz tüm cevaplara sahip değiliz ve teknoloji hızla ilerliyor... Peki bu geceleri uykumu kaçırıyor mu? Kesinlikle" dedi.

CBS'in "60 Dakika" programında verdiği röportajda Pichai, toplumun yapay zeka teknolojisinin kullanımına uyum sağlaması gerektiği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Yapay zekanın "her şirketteki her ürünü etkileyeceği" uyarısında bulunan Pichai, yazar, muhasebeci ve yazılım mühendisi olarak çalışanlar gibi "bilgi işçilerinin" muhtemelen daha fazla etkileneceğini de sözlerine ekledi.

"Örneğin bir radyologsanız, bundan 5 ila 10 yıl sonrasını düşünürseniz, yanınızda bir yapay zeka iş arkadaşınız olacak" dedi.

Pichai, "Sabah geliyorsunuz, diyelim ki incelemeniz gereken yüzlerce şey var, yapay zeka 'ilk bakmanız gereken en ciddi vakalar bunlar' diyebilir" diye ekledi.

Sundar Pichai, yapay zeka kullanılarak sahte haberlerin üretilebilmesinin kolaylığı hakkında da uyardı.

Toplumsal ölçekte, yapay zekayla kolayca üretilebilen bu tür mesajların "çok fazla zarara neden olabileceğini" söyledi.

Fakat yapay zekadan vazgeçmek yerine, kullanımı "ahlak dahil insani değerlerle uyumlu" daha fazla yasayla düzenlenebilir.

Pichai, "Dolayısıyla bunun geliştirilmesinin sadece mühendisleri değil, sosyal bilimcileri, etik uzmanlarını, filozofları ve benzerlerini de içermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.