Google Chrome, bazı telefonlara destek vermeyi bırakacak

Google, bazı Android versiyonlara verdiği desteği sonlandırmaya hazırlanıyor.

Google'ın blogunda yer alan destek sayfasında, Chrome 120'den itibaren Android 7.1 ve daha eski işletim sistemine sahip cihazlarda Chrome desteğinin sona ereceği belirtiliyor.

Google Takvim'in henüz dağıtılmamış olan 2023-46-0-581792699 versiyonu ile birlikte bu uygulamada da daha eski Android sürümlerinin desteği sonlandırılacak. Bu durum çok fazla Android kullanıcısını etkilemeyecek.

Webtekno'da aktarılana göre, Haziran 2023'te yayımlanan raporlarda, aktif olarak kullanılan Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların yalnızca yüzde 3'ünün Android 7.1 kullandığı ifade edilmişti. Daha eski işletim sistemlerinin payı ise yüzde 5 olmuştu.

Bu cihazları kullanan kişiler, yeni Chrome ve Takvim özelliklerini kullanmak dışında ileride gelecek diğer güncellemeleri de almak için cihaz değiştirmek durumunda da kalabilirler. Zira Android 7.1 de oldukça eski bir işletim sistemi ve artık üreticiler bu cihazlara güncelleme yayımlanıyor olabilir.