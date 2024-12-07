Google Fotoğraflar 2024 Özetleri çıktı: İşte en güzel anların geçmişi!

Dijital içerik platformları, abonelerinin bir yıl içerisinde nelerle vakit geçirdiğini her bir detayına kadar kaydediyor ve yıl sonu özet olarak sunuyor.

Artık gelenek haline gelen bu trend, geçtiğimiz günlerde YouTube Music ve Spotify için de kullanıcılara sunulmuştu. Ancak hiç beklenmeden Google Fotoğraflar için de 2024 özetleri yayınlandı. Peki bu özet neleri kapsıyor, neler var neler yok?

2024 GOOGLE FOTOĞRAFLAR ÖZETİ YAYINLANDI

Google’ın Retrospektif adını verdiği Google Photos Recap, geride bıraktığınız günler, hatta aylar için kapsamlı bir özet sunuyor.

The Verge’ün haberine göre Google Photos Recap, yılın unutulmaz fotoğraflarını ve videolarını öne çıkarıyor ve bunları grafikler ve sinematik efektlerle eşleştiriyor.

Öte yandan Recap, çekilen fotoğraflara dayanarak en uzun seri, en çok kimin fotoğrafını çektiğiniz, en çok renk yakaladığınız ve en çok kiminle güldüğünüz gibi ilgili önemli detayları da vurguluyor.

Ayrıca oluşturulan özetleri mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarından paylaşmak da mümkün. Şu anda Google, Fotoğraflar uygulaması için 2024 özetlerini kademeler halinde tüm dünyada sunuyor.