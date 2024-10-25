Google Fotoğraflar’a yapay zeka tespit aracı geliyor

Google, önümüzdeki haftadan itibaren bir görselin yapay zeka ile düzenlenip birleştirilmesi durumunda kullanıcıları bilgilendirmeye başlayacak.

Google Fotoğraflar için gelecek bu özellik, son dönemde çok fazla kullanılan üretken yapay zekanın maksimum şeffaflığı ve verilerin bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyor.

YAPAY ZEKA ETİKETİ ETİKETLENECEK

The Verge’ün aktardığına göre Google Fotoğraflar Mühendislik Direktörü John Fisher, “ Magic Editor, Magic Eraser ve Zoom Enhance gibi araçlar kullanılarak düzenlenen resimler, halihazırda Uluslararası Basın Telekomünikasyon Konseyi'nin (IPTC) üretken yapay zeka kullanımını gösteren meta verileri içeriyor. Ancak artık bilgiler Google Fotoğraflar'da dosya adının, konumunun ve yedekleme durumunun yanında da görünecek. Yeni “AI bilgisi” özelliği hem web sürümünde hem de mobil uygulamada kullanıma sunulacak.” dedi.

Etiketleme sistemi yalnızca üretici yapay zeka için değil, aynı zamanda Pixel akıllı telefonlardaki En İyi Çekim ve Beni Ekle özelliklerinin kullanılması gibi birkaç fotoğraftaki öğelerin tek bir görüntüde birleştirildiği durumlar için de geçerli olacak. Bununla birlikte, The Verge'ün yazdığı gibi, bu meta veriler, kasıtlı olarak düzenleme izlerini gizlemek isteyenler tarafından kolayca atlanabilecek.

Fish ayrıca şu sözleri de açıklamalarına ekledi, “ Bu alandaki çalışmalarımız henüz tamamlanmadı ve yapay zeka destekli düzenlemenin şeffaflığını artırmak için geri bildirim toplamaya ve ek çözümleri değerlendirmeye devam edeceğiz.”