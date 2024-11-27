Google Gemini’ye Spotify desteği geldi: Artık yapay zekaya şarkı isteğinde bulunabilirsiniz

Google tarafından ChatGPT’ye rakip olarak geliştirilen Gemini yapay zeka, Android ve iPhone cihazlarda uygulama olarak kullanılabiliyor.

Hem Android hem iPhone kullanıcıları Gemini’yi yeni asistanları yapma imkanına sahipken, Google ise bu uygulamayı sürekli yeni özelliklerle güncelliyor. Bir süredir çeşitli uygulamalar için entegrasyon çalışmaları yapan teknoloji devi, YouTube’ın ardından Spotify için de desteğini ekledi.

SPOTIFY MÜZİKLERİ ARTIK GEMINI İLE ÇALINABİLİYOR

Google Gemini Android uygulaması için yayınlanan son güncelleme, Spotify desteğini de beraberinde getirdi. Kullanıcılar artık Gemini aracılığıyla istemde bulunarak tıpkı YouTube’da olduğu gibi Gemini’den şarkı çalmasını isteyebilir.

Artık Gemini’den şarkı çalmasını isteyip, çalma listelerinizegöz atabileceğiniz hatta şarkı sözlerine kadar müzik arama özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Güncelleme henüz yeni. Spotify uzantısı hala ilk aşamalarında ve bazı sınırlamaları olduğunu belirtelim.

Şu anda, Spotify uzantısı ana Gemini uygulamasında yalnızca İngilizce tek dilde mevcut, yakında diğer diller için de destek eklenecektir.

Sonuç olarak, Spotify'ın sesli kontrolleri iPhone'da, Gemini Messages'da veya web sürümünde mevcut değil. Ayrıca, çalma listelerine göz atmak gibi temel işlemler premium abonelik olmadan gerçekleştirilebilirken, belirli şarkıları çalmak için Spotify Premium ücretli hesaba sahip olmanız gerekiyor.

GEMINI’DEN SPOTIFY MÜZİKLERİ NASIL ÇALINIR?

Spotify uzantısını kurmak da oldukça basit. Spotify hesabınız Google hesabınıza bağlı olduğu sürece, Gemini'den “caz çal” veya “yeni Taylor Swift şarkıları ara” gibi şeyler yapmasını isteyebilirsiniz. Hesaplarınız bağlı değilse, Gemini ilk kurulum sırasında kurulum sürecini gösterecektir.