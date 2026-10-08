Google Haritalar’da yeni dönem başladı: Akaryakıt fiyatları canlı görülecek

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Akaryakıt fiyatları haritada görülecek

Uygulama, İngiltere hükümetinin Fuel Finder veri tabanından sağlanan fiyat bilgilerini Google Haritalar ve Waze'e taşıyor.

Böylece sürücüler, yolculuk sırasında istasyonları tek tek ziyaret etmek yerine harita üzerinden güncel fiyatları karşılaştırabilecek ve daha uygun fiyatlı akaryakıtı tercih edebilecek.

Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı (DESNZ), uygulamanın araç sahibi hanelere yılda ortalama 40 sterlin tasarruf sağlayabileceğini tahmin ediyor.

“Sürücüler için ezber bozacak”

Enerji Tüketicileri Bakanı Polly Billington, hükümetin önceliklerinden birinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu belirtti.

Billington, sürücülerin en uygun fiyatlı akaryakıta daha kolay ulaşabilmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek uygulamanın tüketicilerin tasarruf etmesine yardımcı olacağını söyledi.

İstasyonlara fiyat bildirimi zorunluluğu

Yeni sistem, akaryakıt fiyatlarının yakından takip edildiği bir dönemde devreye alındı. İngiltere'de dizel fiyatları çarşamba günü rekor seviyelere ulaşırken, ülkedeki akaryakıt istasyonlarına da fiyat değişikliklerini hızlı şekilde bildirme zorunluluğu getirildi.

Şubat ayından bu yana istasyonların fiyat değişikliklerini 30 dakika içinde sisteme bildirmesi gerekiyor. Kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulanabiliyor.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) sistemi denetlerken, akaryakıt istasyonlarının yaklaşık yüzde 99'u uygulamaya tam katılım sağlıyor.

Küresel arz sıkıntısı fiyatları yükseltti

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte küresel petrol arzına ilişkin sorunlar da etkili oluyor.

Şubat ayında Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarının aksaması ve dünya genelindeki arz sıkıntıları, akaryakıt fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Özellikle rafinerilerin bölgeden sevkiyat yapmakta zorlanması nedeniyle dizel fiyatları artıştan daha fazla etkilendi.

Akaryakıt vergisi de gündemde

İngiltere'de önümüzdeki dönemde akaryakıt vergilerine ilişkin düzenlemeler de yakından takip ediliyor.

Maliye Bakanı John Healey'nin, bu ay içinde açıklanması beklenen bütçe öncesinde, ocak ayından itibaren litre başına 3 penilik artış öngören akaryakıt vergisi indiriminin kısmen geri alınmasını ertelemeyi değerlendirdiği bildirildi.