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Google için ABD'de çıkan tarihi karar Apple için de riskli

Google, ABD'de 2020 yılından beri devam eden antitröst davasını kaybetti. Teknoloji devi Google, Apple'a yıllık 20 milyar dolar ödüyordu. Bu tarihi kararın alındığı dava sonrası Apple'ın anlaşması da tehlike altında olabilir.

Haber Merkezi
Reuters
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Google için ABD'de çıkan tarihi karar Apple için de riskli
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ABD'de bir yargıcın, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı alanlarındaki hakimiyetini güçlendirmek için yasaları ihlal ettiğine ve yasadışı bir tekel olduğuna karar vermesinin ardından Apple'ın Google ile yaptığı kazançlı anlaşma tehdit altında olabilir.

Wall Street analistlerine göre, Google'ın antitröst cezalarından kaçınmasının olası çözümü, Google'ın Apple cihazlarında varsayılan uygulama olmasına yönelik anlaşmayı feshetmek olabilir.

Morgan Stanley analistlerine göre Google bu ayrıcalık için Apple'a yılda 20 milyar dolar ya da Safari tarayıcısı üzerinden yapılan arama reklamlarından elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 36'sını ödüyor.

Analistler, anlaşmanın bozulması halinde Apple'ın kârının yüzde 4-6 oranında azalacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayında medyada yer alan ve antitröst davasında ABD Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir belgeye atıfta bulunan haberlere göre, anlaşma en az Eylül 2026'ya kadar geçerli ve Apple'ın anlaşmayı tek taraflı olarak iki yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

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