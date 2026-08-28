Google, İngiltere’deki davada 260 milyon sterlin ödeyecek
Google’ın çatı şirketi Alphabet, Google Play Store üzerinden indirilen uygulamalara yönelik “haksız” ücretlendirme yaptığı iddiasıyla açılan davayı 260 milyon sterlin ödeyerek sonuçlandırmayı kabul etti.
Deniz Güldağ
Dava, İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde (Competition Appeal Tribunal) görülüyordu. Davacılar, Google’ın Android işletim sistemini kullanan mobil cihazlar için uygulama geliştiren yazılımcılardan aşırı komisyon aldığını ve pazardaki liderlik konumunu kötüye kullandığını öne sürüyordu.
Taraflar, davanın gelecek ay başlaması planlanan ve yaklaşık 10 hafta sürmesi beklenen duruşma süreci başlamadan uzlaşmaya vardı.
Alphabet, 260 milyon sterlinlik anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluğu kabul etmedi.
Kararın yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi (Competition Appeal Tribunal) tarafından onaylanması bekleniyor.