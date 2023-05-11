Google, katlanabilir telefonunu tanıttı

Google, katlanabilir telefon piyasasına Pixel Fold’u tanıtarak giriş yaptı.

1.799 dolarlık Pixel Fold’un Haziran ayında müşterilere gönderilmeye başlanacağı söyleniyor.

Pixel Fold'un iki ekranı da (ön ekran ve katlanabilir iç ekran) OLED panel ve 120Hz yenileme hızına sahip. İç ekran ultra ince camla kaplı, açıldığında 7,6 inçlik ve 2K çözünürlüklü geniş bir ekran alanı sunuyor.

Cihazın önündeki 5,8 inçlik ekran ise tek elle kullanım için uygun. Eğer ön ekranda bir uygulama başlatır ve Pixel Fold'u açarsanız, uygulama gecikme olmadan iç ekranda devam edebiliyor.

Pixel Fold'un arkasında üçlü bir kamera sistemi bulunuyor: 48 megapiksel ana kamera, 10.8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 10.8 megapiksel telefoto kamera. Ön ekranda 9.5 megapiksellik ve iç ekranda 8 megapiksellik iki kamera daha cihazda yerini alıyor.

Google Pixel Fold, gücünü Google’ın kendi işlemcisi olan Tensor G2’den ve 12 GB RAM’den alıyor. 256 GB depolama alanına ve 4.821 mAh kapasiteli bir pil eşlik ediyor. Google'ın katlanabilir telefonu, Android'in yeni sürümü olan Android 13 ile geliyor.