Google kullanıma sunulan yeni özelliklerini duyurdu

Google, Chrome tarayıcısı ve arama motoru için yeni özellikleri kullanıma sundu. Özellikler arasında trend olan aramaların görüntülenmesi ve aramanıza yapay zekanın cevap vermesi gibi özellikler de bulunuyor.

Google, artık yapılan aramalarda arama sonuçlarından önce yapay zekanın sunduğu bilgileri gösterecek. Yeşil bir arka planda bulunacak bilgiler sadece metinden ibaret olmayacak. Bu bölümde varsa aramayla ilgili bir görsel veya video ve bu video içindeki ilgili kesit de yer alacak.

Google, Chrome’un iOS ve Android sürümleri için yayınlamaya başladığı yeni güncelleme ile tarayıcıya 4 yeni özellik daha ekledi.

İlk özellik ile artık arama çubuğuna bir şey yazmaya başlamadan önce size yerel trend aramalar gösterilecek. Bir diğer yeni özellik ise arama çubuğunda artık 6 değil, 10 farklı alternatif arama sunulması olacak.

Üçüncü yeni özellik ise bir sayfayı ziyaret etmiş olduğunuzda, arama çubuğuna tıkladığınızda karşınıza çıkacak. Google, bulunduğunuz sayfaya uygun olabilecek aramaları adres çubuğuna tıkladığınızda size gösterecek.

Son yeni özellik ise yine ziyaret ettiğiniz bir sayfada karşınıza çıkacak. Artık sayfadaki metinde bir kelime veya kelime öbeğini seçtiğinizde Google, bu kelime öbeğine ilişkin arama yapabileceğiniz anahtar kelimeleri ve kısa bilgileri alttan açılır bir pencerede gösterecek.