Google, Magic Eraser'ı iPhone'a getirecek
Google, fotoğraf düzenleme özelliği Magic Eraser'ı iPhone kullanıcıları için de sağlayacak.
Google, fotoğraf düzenleme özelliği hakkında yeni bir adım attığı belirtildi. Kullanıcıların istenmeyen nesneleri ve kişileri fotoğraflarından kaldırmasına olanak sağlayan Magic Eraser özelliğinin iPhone kullanıcılarına da sunulacağı açıklandı. Magic Eraser, Google Fotoğraflar aracılığıyla iPhone’da kullanılabilir olacak.
Google Pixel telefonlarda ücretsiz olarak sunulan özelliğe iPhone kullanıcıları, Google One abonesi olarak erişebilecek. Aboneliğin aylık maliyetinin 1,99 dolardan başlayacağı açıklandı.