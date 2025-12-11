Google Maps uzun süredir beklenen özelliği kullanıma sundu: Park yeri otomatik algılanacak

Google Maps, iOS kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir yeniliği devreye aldı: Uygulama artık aracınızı park ettiğiniz yeri siz hiçbir işlem yapmadan otomatik olarak kaydediyor.

Google Maps Kıdemli Ürün Yöneticisi Rio Akasaka’nın duyurduğu özelliği kullanmak için iPhone’unuzun araca USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlı olması yeterli.

NTV'de yer alan habere göre sürüş sona erip araçtan indiğiniz anda Google Maps park konumunu otomatik olarak işaretliyor ve bu bilgi 48 saate kadar saklanıyor. Tekrar direksiyona geçtiğinizde ise park ikonunun kendiliğinden kaybolması, özelliğin kullanımını tamamen zahmetsiz hale getiriyor.

Daha önce park konumu manuel olarak eklenebiliyordu; yenilik, bu adımı tümüyle otomatikleştirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Google ayrıca varsayılan “P” simgesi yerine kişiselleştirilebilir araç ikonlarının kullanılabildiği yeni bir güncellemeyi de devreye aldı.

Markanın ilk olarak 2020’de sunduğu özel araç ikonları ailesine bu yıl sekiz yeni tasarım daha eklendi.

Özellik şu anda yalnızca iOS tarafında aktif. Android kullanıcılarında hâlihazırda bir park hatırlatma sistemi bulunsa da park ikonunun kaybolması için manuel işlem yapmak gerekiyor.

Yeni otomasyon, Google Maps’in park yeri takibini çok daha pratik, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürdüğünü gösteriyor.