Google, OpenAI'ın 3 milyar dolarlık Windsurf anlaşmasını bozdu

Google, kodlama girişimi Windsurf ile lisans anlaşması imzaladı ve anlaşmanın münhasırlık süresi dolduktan sonra OpenAI'nin girişimi satın almak için yaptığı 3 milyar dolarlık teklifi geçersiz kıldı. Konuya yakın bir kaynağın Fortune'a verdiği demeçte, Google ile yapılan anlaşmanın Windsurf'ün bağımsız bir girişim olarak faaliyetlerine devam edeceği, ekibin kilit üyelerinin ise Google'a katılacağı anlamına geldiği belirtildi.

Bir Google sözcüsü, Fortune'a gönderdiği e-postada, "Aracı kodlama çalışmalarımızı ilerletmek için Windsurf ekibinden bazı üst düzey yapay zeka kodlama yeteneklerini Google DeepMind'a davet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi. E-postada ayrıca, Windsurf kurucuları Varun Mohan ve Douglas Chen'in "Windsurf ekibinden bazılarıyla birlikte Google DeepMind'a katılmaktan heyecan duyuyoruz" şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

Haber, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI için büyük bir soruna işaret ediyor ve üretken yapay zeka girişiminin tam da Meta gibi rakiplerinden yetenekleri topladığı bir döneme denk geliyor. Bir OpenAI sözcüsü, Fortune'a yaptığı açıklamada, Windsurf ile Mayıs ayında imzalanan 3 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının münhasırlık süresinin dolduğunu ve Windsurf'ün başka seçenekleri değerlendirebileceğini doğruladı.

Programcıların kod yazmalarına yardımcı olmak için üretken yapay zeka kullanan kodlama girişimleri, teknoloji dünyasının en popüler kategorilerinden biri haline geldi. Thrive Capital, Accel ve Andreessen Horowitz gibi girişim sermayedarlarının desteklediği bir girişim olan Cursor, yakın zamanda 900 milyon dolarlık C Serisi yatırım alarak 9 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

TechCrunch'ta yer alan bir habere göre, OpenAI, Windsurf'e teklif vermeden önce Cursor'ı satın almak için Anysphere'e başvurmuştu; ancak girişimin "OpenAI tarafından bile" satın alınmakla ilgilenmemesi nedeniyle görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

2021 yılında MIT'deki öğrenciler tarafından kurulan ve başlangıçta Codeium olarak adlandırılan girişim, OpenAI teklifinden kısa bir süre önce, nisan ayında adını Windsurf olarak değiştirmişti. Girişimin yatırımcıları arasında Founders Fund, General Catalyst, Greenoaks ve Kleiner Perkins yer alıyor. TechCrunch, Şubat ayında Windsurf'ün 2,85 milyar dolar değerlemeyle bir finansman turu tamamladığını açıklamıştı.