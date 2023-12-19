Google, Play Store anlaşmasında 700 milyon dolar ödeyecek

Google'ın tüketiciler için bir uzlaşma fonuna 630 milyon dolar ve eyaletler tarafından kullanılacak bir fona 70 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Google, Android cihazlarda uygulamaların dağıtımına getirilen hukuka aykırı kısıtlamalar ve uygulama içi işlemler için gereksiz ücretler yoluyla tüketicileri aşırı ücretlendirmekle suçlanmıştı.

Anlaşma için bir yargıcın nihai onayının gerektiği aktarıldı.

Baş davacı Utah ve diğer eyaletler anlaşmayı eylülde duyurdu ancak Google'ın "Fortnite" yapımcısı Epic Games ile ilgili davası öncesinde şartlar gizli tutuldu.

Foreks'in aktardığına göre, anlaşmanın bir parçası olarak Google, kullanıcıların uygulamaları doğrudan geliştiricilerden indirebilmelerini kolaylaştıracağını söyledi.