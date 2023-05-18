Google Play, Türkiye'de kumar oyunlarına izin verdi

Google Play Store, 2021 yılının Şubat ayında 15 ülkede daha kumar uygulamalarına izin vereceğini bildirmişti.

Türkiye’deki geliştiricilere konu ile ilgili bir e-posta ileten Google Play Store, kumar uygulamalarına artık ülkede izin verileceğini duyurdu.

Bugünden itibaren gerçek parayla oynanan kumar oyunları Google Play Store içinde yer alabilecek.

Google'ın yaptığı açıklamada gerçek parayla kumar oynama, oyunlar ve yarışmalar politikası kapsamında gerçek parayla kumar oynanan lisanslı uygulamaların yayınlanabileceği ülkeler listesine Türkiye'nin eklendiği paylaşıldı.

Google'ın resmi web sitesine bakıldığında, Türkiye'nin kumar oyunları için izin verilen ülkeler arasında otuzuncu sırada yer aldığı görülüyor.

Kumar uygulamalarının izin verildiği diğer ülkeler ise Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Gana, Yunanistan, İrlanda, Japonya, Kenya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD olarak sıralanıyor.