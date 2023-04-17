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Google, Samsung telefonlardan kaldırılabilir

Samsung'un, mevcut cihazlarında Google kullanımını kaldırabileceği bildirildi.

Haber Merkezi
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The New York Times tarafından şirket içi mesajlar aracılığıyla aktarılan bilgilere göre Samsung, varsayılan arama motoru konusunda Google’ı bırakmayı planlıyor.

Şirket, artık kullanıcılarına varsayılan arama motoru olarak Bing’i sunmayı planlıyor.

Bing, son haftalarda aldığı büyük güncellemelerle aktif kullanıcı sayısında büyük yükselişler yaşamıştı.

Taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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