Google, SpaceX’e ayda 1 milyar dolar ödeyecek

DENİZ GÜLDAĞ

Taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında Google, SpaceX'ten veri merkezi kapasitesi kiralayacak.

Cuma günü yayınlanan SpaceX menkul kıymetler başvurusuna göre Google, Ekim 2026 ile Haziran 2029 tarihleri arasında SpaceX'e aylık 920 milyon dolar ödeme yapacak. Anlaşma, en az 110 bin adet Nvidia yapay zekâ çipinin sağladığı bilgi işlem kapasitesini kapsıyor.

Söz konusu anlaşma, SpaceX'in son aylarda rakip teknoloji şirketlerine bilgi işlem gücü kiralamak amacıyla gerçekleştirdiği ikinci büyük işlem olarak öne çıkıyor. Şirketin 12 Haziran'da halka arz olması ve yaklaşık 1,77 trilyon dolar değerlemeye ulaşması bekleniyor.

Mayıs ayında yapay zekâ şirketi Anthropic de SpaceX'ten 220 bin Nvidia çipinin sağlayacağı bilgi işlem kapasitesini kiralamayı planladığını açıklamış, anlaşmanın kapsamı kısa süre sonra daha da genişletilmişti.

SpaceX'in halka arz izahnamesinde yer alan bilgilere göre Anthropic, Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından inşa edilen Colossus veri merkezindeki işlem kapasitesi için 2029 yılına kadar geçerli olacak anlaşma kapsamında aylık 1,25 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Teknoloji sektöründe yapay zekâ modellerinin eğitimi için gereken yüksek performanslı işlem gücüne yönelik talebin hızla artması, veri merkezi kapasitesini yeni bir stratejik gelir alanına dönüştürüyor. Google ve Anthropic gibi şirketlerin SpaceX ile yaptığı anlaşmalar, bu rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Not: Bulut bilişim (cloud computing), verileri ve uygulamaları kendi bilgisayarınız yerine internet üzerindeki uzak sunucularda saklama ve çalıştırma teknolojisidir.