Google uyardı: Bazı hesaplar silinecek

Google, kullanıcı tabanını korumaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak etkin olmayan hesapları sileceğini açıkladı.

Bu yılın Aralık ayından itibaren Google Workspace, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi hizmetlerde depolanan içerikler ile birlikte iki yıldır kullanılmayan hesaplar sunuculardan kaldırılacak.

Yazılım devinin etkin olmayan hesapları silme kararı, terk edilmiş hesapların güvenlik açığı yaratma endişesinden kaynaklanıyor.

Aktif olmayan hesapların iki adımlı doğrulama gibi temel güvenlik özelliklerine sahip olmadığı ve bundan dolayı “en az 10 kat” daha fazla risk barındırdığı düşünülüyor.

Google’ın açıklamasına göre bu hesapların ele geçirilmesi oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunlar arasında kimlik hırsızlığı, spam e-posta paylaşımı ve zararlı içeriğin dağıtılması gibi çeşitli kötü amaçlı faaliyetler yer alıyor.

Google, Aralık ayında başlayacak temizlik işlemi öncesinden birden çok bildirim göndereceğini söyledi.