  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Google, Walmart ile yapay zeka destekli alışverişi hayata geçiriyor
Takip Et

Google, Walmart ile yapay zeka destekli alışverişi hayata geçiriyor

Google, Gemini 3 teknolojisiyle yapay zekâ alanında hızlı bir ilerleme kaydederken, Walmart ile başlattığı yeni iş birliği sayesinde alışveriş deneyimini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Yapay zeka destekli sistemler, geleneksel e-ticaretin sunduğu hizmetlerin ötesine geçmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google, Walmart ile yapay zeka destekli alışverişi hayata geçiriyor
Takip Et

Google’ın yapay zekâ sohbet botu Gemini, yavaş başlayan çıkışını hızla telafi ediyor. Şirket, Gemini’yi şimdi de dünyanın en büyük perakendecisi Walmart ile entegre ediyor.

Kullanıcı sayısını artıran ve benchmark listelerinde üst sıralara yerleşen Gemini, OpenAI’nin ChatGPT’sini kırmızı alarma sürükleyecek kadar güçlü bir rakip haline geldi.

Nefes'in haberine göre, kullanıcılar Gemini üzerinden ürün aradığında, Walmart ve Sam’s Club’dan geçmiş alışveriş verilerine dayalı öneriler alabilecek. Walmart hesabını bağlayanlar için öneriler kişiselleştirilecek ve mağaza ürünleri 30 dakika ila 3 saat içinde teslim edilebilecek.

Walmart CEO’su John Furner, bu iş birliğini 'geleneksel web veya uygulama aramasından, yapay zekâ destekli alışverişe geçiş' olarak tanımlıyor. TikTok Shop, Instagram Shopping ve canlı alışveriş platformlarının başlattığı keşif odaklı alışveriş deneyimi, yapay zekâ ile yeni bir boyuta taşınıyor.

Gemini 3’ün piyasaya çıkışı Google hisselerini yükseltti

Google, kasım ayında Gemini 3’ü piyasaya sürerek sektördeki “ağır hareket eden dev” imajını kırdı. Kullanıcılar ve sektör liderleri tarafından olumlu karşılanan yeni sürüm, Google hisselerinde yükselişe neden oldu.

Gemini, Google’ın arama motoru, Android, Workspace ve Google TV gibi geniş ürün ekosisteminden de avantaj sağlıyor.

Danimarka: ABD ile Grönland konusunda yol ayrımındayızDanimarka: ABD ile Grönland konusunda yol ayrımındayızDünya
İran’daki protestolarda can kaybı 538’e yükseldiİran’daki protestolarda can kaybı 538’e yükseldiDünya
Trump’ın Florida konvoyu, şüpheli nesne nedeniyle rota değiştirdiTrump’ın Florida konvoyu, şüpheli nesne nedeniyle rota değiştirdiDünya

 