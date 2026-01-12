Google, Walmart ile yapay zeka destekli alışverişi hayata geçiriyor

Google’ın yapay zekâ sohbet botu Gemini, yavaş başlayan çıkışını hızla telafi ediyor. Şirket, Gemini’yi şimdi de dünyanın en büyük perakendecisi Walmart ile entegre ediyor.

Kullanıcı sayısını artıran ve benchmark listelerinde üst sıralara yerleşen Gemini, OpenAI’nin ChatGPT’sini kırmızı alarma sürükleyecek kadar güçlü bir rakip haline geldi.

Nefes'in haberine göre, kullanıcılar Gemini üzerinden ürün aradığında, Walmart ve Sam’s Club’dan geçmiş alışveriş verilerine dayalı öneriler alabilecek. Walmart hesabını bağlayanlar için öneriler kişiselleştirilecek ve mağaza ürünleri 30 dakika ila 3 saat içinde teslim edilebilecek.

Walmart CEO’su John Furner, bu iş birliğini 'geleneksel web veya uygulama aramasından, yapay zekâ destekli alışverişe geçiş' olarak tanımlıyor. TikTok Shop, Instagram Shopping ve canlı alışveriş platformlarının başlattığı keşif odaklı alışveriş deneyimi, yapay zekâ ile yeni bir boyuta taşınıyor.

Gemini 3’ün piyasaya çıkışı Google hisselerini yükseltti

Google, kasım ayında Gemini 3’ü piyasaya sürerek sektördeki “ağır hareket eden dev” imajını kırdı. Kullanıcılar ve sektör liderleri tarafından olumlu karşılanan yeni sürüm, Google hisselerinde yükselişe neden oldu.

Gemini, Google’ın arama motoru, Android, Workspace ve Google TV gibi geniş ürün ekosisteminden de avantaj sağlıyor.