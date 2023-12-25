Google, yapay zeka kullanımını artırıyor: İşten çıkarmalar yaşanabilir

The Information tarafından hazırlanan yeni bir haber, Google'ın yakında yapay zekayı bizzat kullanmaya başlayarak bazı çalışanları ile yollarını ayırabileceğini öne sürüyor.

Rapora göre, şirket çalışanlarına 30 bin kişilik reklam satış birimini yeniden yapılandıracağını söyledi. Dolayısıyla bu da birçok kişinin daha fazla işten çıkarma olacağı konusunda endişelenmesine neden oldu. Şirket, küresel ekonomik belirsizliklerin neden olduğu artan maliyetler nedeniyle bu yıl şimdiden 12 binden fazla çalışanı işten çıkardı.

Haberde şirketin, reklam işlerini yürütmek için yapay zeka, makine öğrenimi ve otomasyonu kullanmayı düşündüğü söyleniyor. Chip'in aktardığına göre, pek çok reklam veren bu yılın başlarında güncellenen Performance Max reklam aracını kullanmaya başladı. Bu da artık belirli reklam konularında uzmanlaşmak için daha az çalışana ihtiyaç duyulabileceği anlamına geliyor.

Rapor, geçen yıl şirketin 30 bin kişilik reklam satış biriminin 13 bin 500'ünün Performance Max tarafından basitleştirilen veya değiştirilen projelerde çalıştığını gösteriyor. Bu durumdan kaç çalışanın etkileneceği ise henüz belli değil.