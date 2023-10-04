Google yapay zekâlı telefonlarını tanıttı

Google, çeşitli makine öğrenimi ve üretken yapay zeka modellerini cihaza yerel olarak getiren yeni mobil işlemcisi Tensor G3 ile Pixel serisini güçlendirdi.

Şirket, New York'ta gerçekleştirilen "Made by Google" etkinliğinde, Tensor G3 çipiyle çalışan yeni telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile yeni akıllı saatini tanıttı.

Buna göre, Google'ın yeni telefonları, telefon kamerası gibi alanlarda yapay zeka ve makine öğrenimi kaynaklarından yararlanmaya imkan verecek.

Yapay zeka destekli yeni düzenleme araçları içeren Pixel 8 Pro, benzer fotoğrafları herkesin kameraya baktığı ve gülümsediği bir fotoğrafta birleştirmeye olanak tanıyacak. Kullanıcılar videolarından istenmeyen sesleri de kaldırabilecek.

Pixel 8 modeli 699 dolardan, Pixel 8 Pro ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Fiyatı 349 dolardan başlayan akıllı saat Pixel Watch 2 de kullanıcıların stres takibini yapabilecek. Akıllı saat, yürüyüşe çıkmak veya nefes egzersizi denemek gibi sağlıklı önerilerde bulunacak.

Söz konusu yeni cihazlara yönelik siparişlerin bugünden itibaren alınmasına başlanırken ürünler 12 Ekim'den itibaren mağaza raflarında yerini alacak.