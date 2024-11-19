Google yapay zekası Gemini’den yeni skandal: Yaşlılar için verdiği yanıt şoke eti

Google’ın ChatGPT rakibi Gemini modeli, birkaç ay içerisinde kapsamlı güncellemeler alarak yeni yeteneklere kavuştu. Fakat Gemini de tıpkı diğer yapay zeka modelleri gibi skandallar furyasına girmeyi başardı.

Kullanıcıların sorularına en akıllı yanıtlar vermeyi amaçlayan Gemini, bir öğrencinin yürüttüğü çalışmada verdiği cevapla şaşkına uğrattı.

GEMINI SKANDALI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

enerji-harciyor-haberi-774046">Google Gemini, yaşlılara yardım konusunda bir okul projesi üzerinde çalışan kullanıcının talebi üzerine bazı fikirler verdi.

Ancak verilen yanıt şok edici ve dehşet vericiydi. Nitekim yapay zeka, yararlı tavsiyeler sunmak yerine, yaşlıların cehenneme gitmesini önerdi ve onların toplum için bir yük olduklarını kaydetti.

GOOGLE HATAYI KABUL ETTİ

Bunun üzerine Google olayı kabul ederek “anlamsız” bir yanıt vermekle suçladı ve güvenlik yönergelerini ihlal ettiğini belirtti. Şirket benzer bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için acil adımlar attı.