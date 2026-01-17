Google, yapay zekayı Gmail’e taşıdı

Google, arama motorundan sonra şimdi de dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi Gmail'e yapay zekayı entegre etmeye başladı. Şirket bu ay itibariyle yapay zekaya dayalı yeni araçları kademeli olarak kullanıma soktu.

Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre şirket yapay zekayı devreye sokarak e-posta kutularında biriken maillerin düzenlenmesini, e-posta yazımını hızlandırmayı, kısacası kullanıcıya "daha akıllı" bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, yeni sistemin merkezinde, yakında herkes tarafından kullanılması planlanan "Yapay Zeka Gelen Kutusu" bulunuyor. Google bu özellikle e-postaları tek tek okuma alışkanlığını kökten değiştirmeyi planlıyor.

Buna göre yapay zeka son mesajları analiz ederek günlük yapılacaklar listesi çıkaracak, önemli yazışmaları özetleyecek ve gereksiz e-posta kalabalığını gizleyecek. Google şimdilik bu özelliği sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor ancak önümüzdeki aylarda özelliğin genel kullanıma açılması bekleniyor.

Bazı yapay zeka araçları ücretsiz erişime açıldı

Google önceden yalnızca ücretli abonelere sunduğu bazı yapay zeka araçlarını artık ücretsiz yaptı. Bunlardan bazıları şöyle:

Kişiselleştirilmiş otomatik cevap: Yapay zeka önceki yazışmalarınıza bakarak daha önceki mesajlarınıza benzer cevaplar yazabiliyor.

Mail özetleri: Uzun mail zincirlerinin başına kısa bir özet ekleniyor.

'Yazmama yardım et' butonu: Ne yazmak istediğinizi özetleyen kısa bir komutla otomatik mail taslağı yazdırabiliyorsunuz.

Öte yandan bazı gelişmiş özellikler, Google'ın yapay zeka planı için aylık 20 dolar ödeyen ücretli abonelere özel olmaya devam ediyor. Örneğin gelişmiş düzeltme aracı, uzun ve dağınık cümleleri kısaltıp düzene sokuyor.

Gizlilik ve veri kullanımı tartışması

Ancak yapay zekanın e-posta kutusuna kadar sızması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de sistemin çalışabilmesi için tüm mailleri taramak zorunda olması.

Google yetkilileri yapay zeka modelinin mailleri incelediğini ancak insan çalışanların bu içerikleri okumadığını ve söz konusu verilerin yapay zeka modeli Gemini'nin eğitimi için kullanılmadığını açıkladı.

Öte yandan şirket bir mahkeme kararı ya da arama izni gelirse, yapay zekanın topladığı verilerin kolluk kuvvetleriyle paylaşılabileceğini belirtti.

Yapay zeka özellikleri nasıl devre dışı bırakılır?

Bu yapay zeka özelliklerinin çoğu varsayılan olarak açık halde geliyor. Kapatmak isterseniz hesap ayarlarına girmeniz gerekiyor. Oradan da "akıllı özellikler" (Smart features) seçeneğinin işaretini kaldırmanız yeterli oluyor.

"Yapay zeka gelen kutusu" özelliği henüz herkese açık olmadığı için yayınlandığında ayrıyeten ayarlamanız gerekecek.