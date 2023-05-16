Google’a 8 milyon dolarlık ceza

Geçtiğimiz Kasım ayında Google, Pixel 4 serisinde yanıltıcı reklamlar düzenlediği iddiasıyla FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve yedi ABD eyaleti tarafından dava edildi.

Davayı sonuçlandırmak isteyen Google, 8 milyon dolar gibi ağır bir bedel ödemeyi kabul etti.

Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın Pixel 4'ün pazarlanmasına yardımcı olan yanıltıcı inceleme ve radyo reklamları kullandığı belirtiliyor. Bu reklamlar ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden yapılmış.

Dava hakkında yer verilen açıklamada Teksas Başsavcısı Ken Paxton, ''Google, Teksas'ta reklam verecekse, beyanlarının doğru olması iyi olur. Bu durumda, şirket bariz bir şekilde yanlış beyanlarda bulundu ve anlaşmamız Google'ı mali kazanç için Teksaslılara yalan söylemekten sorumlu tutuyor. Google, bireysel tüketiciler ve genel olarak pazar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük şirketlerin yasa kapsamında özel muamele beklememesi veya bundan yararlanmaması zorunludur." sözlerini dile getirdi.

Google'ın, para cezası kakkında herhangi bir itirazda bulunmadı.