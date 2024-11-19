Google’a büyük şok, mirasını kaybediyor! Popüler tarayıcının satışı için talimat verildi

Teknoloji devi Google’ın 2023’te başlayan davasında yeni gelişme yaşandı. Dijital pazarda tekelleştiği iddia edilen ABD merkezli şirkete, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Davada kritik eşiğe girilirken, ABD Adalet Bakanlığı ve eyalet savcılarının Google'ın antitröst yasa ve yönetmeliklerini ihlal edip etmediğine dair derinlemesine bir soruşturma başlattı açıklandı. Üstelik bu soruşturma kapsamında Google Chrome tarayıcısının satışı ve reklamcılık işinin bir kısmının elden çıkarılması kararı masaya yatırıldı.

GOOGLE CHROME HER AN SATILABİLİR

Bu hamle, ABD hükümetinin yirmi yıl önce Microsoft'u parçalamaya çalışmasından bu yana teknoloji devine karşı en şok edici düzenleyici eylemi işaret ediyor ve şüphesiz Google için daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir zorluk oluşturacak. tatCounter'dan alınan veriler, Chrome'un ABD'deki mevcut pazar payının yaklaşık yüzde 61 gibi yüksek bir oranda.

GOOGLE HİSSELERİ DE GERİLEDİ

Bu hamlenin gündeme gelmesiyle birlikte Google hisseleri tepki olarak geriledi. Google hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,8 düşüşle 172,16 dolar kaydetti.

Öte yandan Google'ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, Adalet Bakanlığı'nın “bu davanın yasal kapsamının çok ötesinde agresif bir gündemi ilerletmeye devam ettiğini” belirterek güçlü endişelerini dile getirdi.

Mulholland, “hükümetin bu şekilde müdahale etmesinin, en kritik bir zamanda tüketici çıkarlarına, geliştirici haklarına ve ABD'nin küresel teknoloji liderliğine ciddi zarar vereceği” uyarısında bulundu.