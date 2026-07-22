Google'a dev yayıncılardan isyan: Ayrılık seçeneği gündemde

Google'ın yıllardır dijital yayıncılar için en önemli trafik kaynaklarından biri olan arama motoru, yapay zekâ destekli arama deneyiminin yaygınlaşmasıyla birlikte medya sektöründe ciddi bir tartışmanın merkezine oturdu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, birçok büyük yayın kuruluşu, Google'dan gelen ziyaretçi trafiğindeki keskin düşüş nedeniyle şirketle olan iş modelini yeniden gözden geçiriyor.

Özellikle yapay zekâ tarafından oluşturulan özetlerin kullanıcıların doğrudan haber sitelerine gitme ihtiyacını azaltması, yayıncıların reklam gelirlerini ve dijital büyüme stratejilerini olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle bazı medya kuruluşları, Google'ın içerik tarama botlarına erişimi tamamen engelleme seçeneğini değerlendiriyor.

Trafikte sert düşüş

Verilere göre Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında ABD kaynaklı Google arama trafiğinde önemli kayıplar yaşandı. USA Today'in Google'dan aldığı trafik yaklaşık yüzde 50 azalırken, Politico'da bu oran yüzde 23, CNN'de yaklaşık yüzde 25 ve Business Insider'da ise yüzde 85'in üzerine çıktı.

Yaşanan gerileme üzerine USA Today, arama trafiğindeki düşüşün devam etmesi halinde Google'ın içerik tarama botlarını tamamen engellemeyi değerlendirdiğini açıkladı. Reuters ve Politico da özellikle tüketiciye yönelik haber içeriklerinde benzer bir adımın ekonomik sonuçlarını analiz ediyor.

Google ile ilişkiler yeniden şekilleniyor

Sadece haber kuruluşları değil, farklı dijital platformlar da Google ile yürüttükleri iş birliklerini yeniden değerlendiriyor.

Reddit, 2024 yılında Google ile yapay zekâ modellerinin eğitimi amacıyla içerik kullanımını kapsayan yıllık 60 milyon dolarlık bir lisans anlaşması imzalamıştı. Tarafların bu anlaşmanın yenilenmesine ilişkin görüşmeleri sürerken, Reddit yönetiminin Google'ın yapay zekâ erişimini tamamen durdurma seçeneğini de masada tuttuğu belirtiliyor.

Google ise eleştirilere karşı, yapay zekâ destekli arama özelliklerinin her hafta internet sitelerine milyarlarca tıklama yönlendirdiğini savunuyor.

Şirket ayrıca yayıncıların içeriklerinin nasıl kullanılacağını kontrol edebilmeleri için çeşitli yönetim araçları sunduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Birleşik Krallık'ta alınan düzenleyici kararların ardından Google, yayıncıların yapay zekâ destekli arama özelliklerine katılmadan da klasik arama sonuçlarında görünmeye devam edebileceği yeni bir sistemi ilk olarak İngiltere'de test etmeye hazırlanıyor.

Yayıncılar alternatif gelir modellerine yöneliyor

Google'a bağımlılığı azaltmak isteyen medya kuruluşları ise yeni gelir kaynakları oluşturma çalışmalarını hızlandırdı.

People Inc., etkinlik organizasyonları, sosyal medya platformları ve mobil uygulamalar üzerinden gelirlerini artırırken, Google ile olan ilişkisini yeniden şekillendiriyor. Şirket, gerekli görülmesi halinde içeriklerine Google erişimini tamamen kapatma ihtimalini de değerlendiriyor.

Time dergisi ise farklı bir strateji izliyor. Yayın kuruluşu, yapay zekâ sohbet botlarını yeni bir dağıtım kanalı olarak görerek, bu platformlarda kullanılabilecek metin tabanlı reklam modelleri geliştirmeye başladı.

Yapay zekânın internet aramalarındaki ağırlığının artmasıyla birlikte, dijital yayıncılık sektöründe Google ile medya kuruluşları arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde yeniden tanımlanması bekleniyor.

Trafik kayıpları, reklam gelirlerindeki baskı ve içerik kullanımına ilişkin tartışmalar, sektörün iş modelinde köklü değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.